Ο Φερμίν Λόπεθ «τρόλαρε» τους οπαδούς της Ρεάλ Μαδρίτης: «Πηγαίνετε σπίτι - Πηγαίνετε να το ρουφήξετε» (vid)
Η Μπαρτσελόνα επικράτησε το βράδυ της Κυριακής (10/01) με 3-2 της Ρεάλ Μαδρίτης στα γήπεδα της Σαουδικής Αραβίας και κατέκτησε το Σούπερ Καπ Ισπανίας για 2η συνεχόμενη χρονιά και συνολικά το 3ο τα τελευταία 4 χρόνια.
Κατά την διάρκεια των πανηγυρισμών οι κάμερες του ισπανικού δικτύου «Movistar Plus» κατέγραψαν έναν παίκτη των «Μπλαουγκράνα», τον Φερμίν Λόπεθ, να κοιτάει με περιφρόνηση προς τις κερκίδες του αντιπάλου και να «τρολάρει» τους οπαδούς των «μερένχες» που παρευρέθηκαν στο γήπεδο για να στηρίξουν την ομάδα τους.
🧐 Las palabras de Fermín hacia la grada. #DeportePlus #superSupercopa pic.twitter.com/LpUvpViI4hJanuary 11, 2026
«Πάρτε το! Πηγαίνετε να το ρουφήξετε, πηγαίνετε σπίτι σας!», φαίνεται να λέει καθαρά ο ποδοσφαιριστής των Καταλανών που βρισκόταν ανάμεσα στον Λαμίν Γιαμάλ και τον Μαρκ Κασαδό.
Fermín diciéndole a madridistas "a chupar, chupa, a tu casa"— Joker Laporta 🃏 (@JokerLaporta) January 11, 2026
Siempre igual estos malditos macarras que no saben ni ganar ni perder y luego nos llaman antiespañoles por no apoyar a España.
Que apoye a estos HDLGP su PM.
🤢🤮 #superSuperCopapic.twitter.com/HIeUIOXbzi
Οι παίκτες της Μπαρτσελόνα πανηγύρισαν ξέφρενα τον τίτλο με το μεγαλύτερο κομμάτι των εορτασμών να απευθύνεται προς τους αντίπαλους φιλάθλους στις κερκίδες, οι οποίοι τους αποδοκίμαζαν όλη την ώρα. Λίγο νωρίτερα, ο νεαρός αμυντικός του συλλόγου Πάου Κουμπάρσι είχε θεαθεί να κάνει μια άσεμνη χειρονομία, που μπορεί μεν να μην ήταν ξεκάθαρο το ποιους αφορούσε, αλλά προκάλεσε τεράστια αναστάτωση.
🔥 La celebración del Barça tras el pitido final: ¿qué hace Cubarsí? 💥— MARCA (@marca) January 11, 2026
📹 @Futbolconkarma #superSupercopa #ElClásico pic.twitter.com/FvjQBJ8pe2
