Ο Φερμίν Λόπεθ «τρόλαρε» τους οπαδούς της Ρεάλ Μαδρίτης: «Πηγαίνετε σπίτι - Πηγαίνετε να το ρουφήξετε» (vid)

Οι κάμερες του αγώνα κατέγραψαν τον Φερμίν Λόπεθ να τα «λέει» με τους φιλάθλους της Ρεάλ, την στιγμή που η Μπαρτσελόνα πανηγύριζε την κατάκτηση του Ισπανικού Σούπερ Καπ.

Η Μπαρτσελόνα επικράτησε το βράδυ της Κυριακής (10/01) με 3-2 της Ρεάλ Μαδρίτης στα γήπεδα της Σαουδικής Αραβίας και κατέκτησε το Σούπερ Καπ Ισπανίας για 2η συνεχόμενη χρονιά και συνολικά το 3ο τα τελευταία 4 χρόνια.

Κατά την διάρκεια των πανηγυρισμών οι κάμερες του ισπανικού δικτύου «Movistar Plus» κατέγραψαν έναν παίκτη των «Μπλαουγκράνα», τον Φερμίν Λόπεθ, να κοιτάει με περιφρόνηση προς τις κερκίδες του αντιπάλου και να «τρολάρει» τους οπαδούς των «μερένχες» που παρευρέθηκαν στο γήπεδο για να στηρίξουν την ομάδα τους.

«Πάρτε το! Πηγαίνετε να το ρουφήξετε, πηγαίνετε σπίτι σας!», φαίνεται να λέει καθαρά ο ποδοσφαιριστής των Καταλανών που βρισκόταν ανάμεσα στον Λαμίν Γιαμάλ και τον Μαρκ Κασαδό.

Fermín diciéndole a madridistas "a chupar, chupa, a tu casa"



Siempre igual estos malditos macarras que no saben ni ganar ni perder y luego nos llaman antiespañoles por no apoyar a España.



Que apoye a estos HDLGP su PM.

🤢🤮 #superSuperCopapic.twitter.com/HIeUIOXbzi — Joker Laporta 🃏 (@JokerLaporta) January 11, 2026

Οι παίκτες της Μπαρτσελόνα πανηγύρισαν ξέφρενα τον τίτλο με το μεγαλύτερο κομμάτι των εορτασμών να απευθύνεται προς τους αντίπαλους φιλάθλους στις κερκίδες, οι οποίοι τους αποδοκίμαζαν όλη την ώρα. Λίγο νωρίτερα, ο νεαρός αμυντικός του συλλόγου Πάου Κουμπάρσι είχε θεαθεί να κάνει μια άσεμνη χειρονομία, που μπορεί μεν να μην ήταν ξεκάθαρο το ποιους αφορούσε, αλλά προκάλεσε τεράστια αναστάτωση.