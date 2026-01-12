Φλικ: Ο άνθρωπος των τελικών
Ένα σημαντικό επίτευγμα κατόρθωσε ο Χάνσι Φλικ μετά και την κατάκτηση του Super Cup Ισπανίας κόντρα στη Ρεάλ Μαδρίτης με 3-2 στη Τζέντα.
Ο Γερμανός τεχνικός σε όποιον τελικό και αν έχει βρεθεί έχει σηκώσει στο τέλος την κούπα έχοντας το απόλυτο 8/8. Το 2020 ως προπονητής της Μπάγερν Μονάχου κατέκτησε το Κύπελλο Γερμανίας κόντρα στη Λεβερκούζεν (4-2) και λίγες εβδομάδες αργότερα έφτασε μέχρι και την κατάκτηση του Champiosn League επικρατώντας της Παρί Σεν Ζερμέν (1-0).
Οι επιτυχίες με τους Βαυαρούς συνεχίστηκαν με την κατάκτηση του Ευρωπαϊκού Super Cup κόντρα στη Σεβίλλη (2-1) και του Super Cup Γερμανίας κόντρα στη Ντόρτμουντ (3-2). To 2021 πρόσθεσε και το Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων επικρατώντας της Τίγκρες (1-0).
Με την άφιξή του στην Μπαρτσελόνα το καλοκαίρι του 2024 πανηγύρισε δύο τίτλους, το ισπανικό Super Cup κόντρα στη Βασίλισσα (5-2) και ξανά κόντρα στον αιώνιο αντίπαλο σήκωσε το Copa del Rey (3-2). Και φτάνουμε στο σήμερα, όπου διατήρησε με τους Μπλαουγκράνα τον τίτλο του Super Cup φτάνοντας συνολικά στο εντυπωσιακό 8/8.
Fun fact: Hansi Flick has never lost a final in his managerial career. 100% win record. 8 finals, 8 trophies. pic.twitter.com/tHNP8DyYHL— EuroFoot (@eurofootcom) January 11, 2026
