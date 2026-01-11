Απογοητευμένος από την απώλεια του τίτλου του ισπανικού Super Cup, ο Μπαπέ εθεάθη να λέει στους συμπαίκτες του να μην κάνουν pasillo στους νικητές.

Μία ήττα ενάντια στην Μπαρτσελόνα δεν είναι ποτέ μικρό πράγμα για τη Ρεάλ Μαδρίτης, ειδικά όταν αυτή συνοδεύεται από την απώλεια ενός τίτλου. Η Βασίλισσα έχασε στον τελικό του Supercopa από τη μεγάλη αντίπαλο και ο Κιλιάν Μπαπέ δεν είχε όρεξη για πολλά πολλά μετά τον αγώνα, με ισπανικά ΜΜΕ να αναφέρουν πως ο Γάλλος προέτρεψε τους συμπαίκτες του να μην κάνουν pasillo στους νικητές!

Οι Μερένγκες πήγαν πρώτοι να παραλάβουν τα αργυρά μετάλλια μετά το ματς και ο σταρ των Μαδριλένων φέρεται να φώναξε στους ποδοσφαιριστές του Τσάμπι Αλόνσο να φύγουν γρήγορα από τον αγωνιστικό χώρο, προκειμένου να αποφύγουν να βρεθούν κοντά στο βάθρο και να πράξουν τα δέοντα για τους Μπλαουγκράνα.

Όπως αναμενόταν, το περιστατικό έγινε viral, με άλλους να κριτικάρουν τον Μπαπέ και άλλους να παίρνουν πιο ανάλαφρα τα πεπραγμένα του 27χρονου επιθετικού, ο οποίος μετρά 3/3 χαμένους τελικούς κόντρα στην Μπάρτσα από τότε που άφησε την Παρί Σεν Ζερμέν για να γίνει ποδοσφαιριστής της Ρεάλ Μαδρίτης. Με τη Βασίλισσα, έχει πανηγυρίσει την κατάκτηση δύο τίτλων, του UEFA Super Cup και του Διηπειρωτικού Κυπέλλου.