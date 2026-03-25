Ο γιος του Κριστιάνο Ρονάλντο δοκιμάζεται στις ακαδημίες της Ρεάλ Μαδρίτης

Ο γιος του Κριστιάνο Ρονάντο κάνει προπονήσεις στην ακαδημία της Ρεάλ Μαδρίτης ενώ ανήκει σε κείνες της Αλ Νασρ.

«Ψήνεται» μεταγραφή για τον μεγαλύτερο γιο του Κριστιάνο Ρονάλντο. Ενώ ο 15χρονος κανονικά αγωνίζεται στα τμήματα των ακαδημιών της Αλ Νασρ, όπου και παίζει και ο πατέρας του, αυτή την περίοδο βρίσκεται στη Μαδρίτη.

Ο μικρός κάνει προπονήσεις με την Κ16 της «βασίλισσας» με στόχο σύντομα να γίνει μέλος των ακαδημιών της. Εκείνος αγωνίζεται ως επιθετικός. Στο παρελθόν έχει περάσει και από τις ακαδημίες της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και της Γιουβέντους, αφού βρισκόταν εκεί ο πατέρας του.

Αυτός έχει γεννηθεί στις ΗΠΑ, έχει λάβει κλήση ήδη από τα μικρά κλιμάκια των εθνικών ομάδων της Πορτογαλίας κι έκανε μάλιστα και το ντεμπούτο του με την Κ15 σ' ένα τουρνουά.