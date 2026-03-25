Υπέροχες εικόνες στο ποδόσφαιρο γυναικών, όπου οπαδοί κάθονται μαζί στην εξέδρα για να παρακολουθήσουν το Clasico ανάμεσα σε Ρεάλ και Μπαρτσελόνα στη Μαδρίτη.

Θα έπρεπε να είναι το αυτονόητο, αλλά δυστυχώς η πραγματικότητα είναι διαφορετική. Σε μια εποχή όπου το φαινόμενο της βίας στα γήπεδα παραμένει ένας μεγάλος πονοκέφαλος για το πιο λαοφιλές άθλημα του πλανήτη, το ποδόσφαιρο γυναικών δείχνει το δρόμο για ένα καλύτερο αύριο.

Χαρακτηριστικές είναι οι εικόνες στο Clasico της Μαδρίτης και το μεγάλο ντέρμπι ανάμεσα σε Ρεάλ Μαδρίτης και Μπαρτσελόνα. Εκεί όπου οπαδοί των δυο ομάδων παραμέρισαν τον φανατισμό και έκατσαν δίπλα-δίπλα τις εξέδρες, δημιουργώντας μια εντυπωσιακή ατμόσφαιρα στο γήπεδο.

Κόσμος που φορούσε φανέλες της Ρεάλ, της Μπαρτσελόνα ακόμα και της Ατλέτικο ήταν μαζί στην ίδια εξέδρα και έδωσε το σωστό παράδειγμα, όπου ο τυφλός οπαδισμός και η βία δεν έχουν θέση στα γήπεδα.