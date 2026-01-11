Δείτε γκολ και φάσεις από το Clasico του ισπανικού Super Cup, όπου η Μπαρτσελόνα επικράτησε 3-2 της Ρεάλ Μαδρίτης.

Για μία ακόμη φορά, το αντάμωμα της Μπαρτσελόνα με τη Ρεάλ Μαδρίτης εξελίχτηκε σε... φεστιβάλ επιθετικού ποδοσφαίρου, με τους Καταλανούς να επικρατούν 3-2 της Βασιλίσσας στην Τζέντα και να κατακτούν το ισπανικό Super Cup για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά και 16η φορά στην ιστορία τους – τρεις παραπάνω από τους ηττημένους, που είναι δεύτεροι στη λίστα.

Οι Μπλαουγκράνα είχαν για πρωταγωνιστή τον Ραφίνια, που σημείωσε δύο τέρματα, με τον Λεβαντόφσκι να βρίσκει δίχτυα και αυτός. Βινίσιους και Γκονθάλο σκόραραν για τη Ρεάλ, σε ένα απίθανο ματς που περιλάμβανε, μεταξύ άλλων, τρία τέρματα στις καθυστερήσεις του πρώτου μέρους!

Η ομάδα του Τσάμπι Αλόνσο έψαξε μέχρι τέλους την ισοφάριση, με την αποβολή του Ντε Γιονγκ στις καθυστερήσεις να της επιτρέπει να πιέσει περαιτέρω, αλλά ο Ζοάν Γκαρσία ήταν εκεί που έπρεπε, κρατώντας το 3-2, που έστειλε το τρόπαιο του Supercopa στη Βαρκελώνη.