Καπέλ: «Είχα κατάθλιψη στην Μασία»

Ο Ντιέγκο Καπέλ, μίλησε σε συνέντευξή του για την κατάθλιψη που αντιμετώπισε όταν στα 12 του χρόνια, άφησε το οικογενειακό του περιβάλλον για την Μασία της Μπαρτσελόνα.

Ο Ντιέγκο Καπέλ, ένα από τα παιδιά - θαύματα του ισπανικού ποδοσφαίρου, άνοιξε την καρδιά του στο podcast «Offsiders» για το βάρος που βίωσε ως ένα 12χρονο παιδί που βρέθηκε ξαφνικά στις ακαδημίες της Μπαρτσελόνα, σε ένα από τους μεγαλύτερους συλλόγους του κόσμου.

Ο 37χρονος, πλέον, Ισπανός, που κατάγεται από την Αλμερία, ξεκίνησε από τη Σεβίλλη και μετά από ένα τουρνουά βρέθηκε στα ραντάρ του σκάουτερ της Μπαρτσελόνα και έτσι ολοκληρώθηκε η μεταγραφή του στη Μασία. Ο Καπέλ, που αγωνιζόταν ως αριστερός εξτρέμ, εξήγησε πως αυτή η μεταγραφή του άλλαξε τη ζωή, καθώς βρέθηκε ανάμεσα σε αστέρες του ποδοσφαίρου, όπως οι Ινιέστα, Βαλντές, Φάμπρεγκας. Παρόλα αυτά παραδέχτηκε πως το να φύγει σε τόσο μικρή ηλικία από το οικογενειακό του περιβάλλον, δεν ήταν η καλύτερη επιλογή.

Ο Καπέλ εξομολογήθηκε πως ήρθε αντιμέτωπος με την κατάθλιψη και άντεξε μόλις πέντε μήνες στη Μασία: «Στην αρχή δεν είχα ούτε τηλέφωνο, αλλά μετά μου έδωσαν ένα. Τηλεφωνούσα στη μαμά μου τα βράδια και έκλαιγα. Μετά από πέντε μήνες αποφάσισα να επιστρέψω στο χωριό μου, αλλά εκεί με αντιμετώπισαν πολύ καλά. Είναι σαν οικογένεια. Ενδιαφέρονται για σένα 24 ώρες το 24ωρο, αλλά ένιωσα πως εκείνη τη στιγμή δεν ήταν η ώρα μου, ότι το ποδόσφαιρο ήταν σε δεύτερο πλάνο. Xρειαζόμουν τη ζεστασιά της οικογένειάς μου και αποφάσισα να επιστρέψω».

Στη συνέχεια ο Ισπανός επέστρεψε στη Σεβίλλη, όπου κατέκτησε δύο κύπελλα UEFΑ, ενώ φόρεσε την φανέλα των Σπόρτινγκ, Τζένοα, Άντερλεχτ, Εξτρεμαδούρα, Μπιρκικαρά, και Ηρόδοτο, ώσπου το 2023 αποσύρθηκε από την ενεργό δράση.