Ο Γάλλος στράικερ βλέπει «μπλαουγκράνα» και.... σεληνιάζεται, όμως τη δεδομένη στιγμή προέρχεται από τραυματισμό. Τι λένε τα ισπανικά μέσα.

Το ματς της ημέρας (11/1) ή αν θέλετε και ολόκληρης της εβδομάδας, είναι αναμφίβολα το αποψινό Clasico στη Σαουδική Αραβία, με έπαθλο το Σούπερ Καπ Ισπανίας.

Μπαρτσελόνα και Ρεάλ Μαδρίτης κοντράρονται στις 21:00 (Action 24) με στόχο τον πρώτο τίτλο της σεζόν και φυσικά το γόητρο, καθώς νίκη σε συνδυασμό με κούπα «χτυπάει» διαφορετικά στην ψυχολογία του νικητή και αντίστοιχα του χαμένου.

Φυσικά, το πρόσωπο του αγώνα είναι ο Κιλιάν Μπαπέ. Ο Γάλλος στράικερ που υπέστη διάστρεμμα στις 31 Δεκεμβρίου, μόλις 12 ημέρες μετά μοιάζει διαθέσιμος για τον Τσάμπι Αλόνσο, ενόψει της σπουδαίας αναμέτρησης.

Ο 26χρονος βρίσκεται κανονικά στο Ριαντ και μάλιστα προπονήθηκε με τους συμπαίκτες του, δείχνοντας θέληση να συνεχίσει το απίθανο ρεκόρ που έχει απέναντι στους Καταλανούς. Συγκεκριμένα, ο Μπαπέ μετράει 12 γκολ και 1 ασίστ σε 9 «μάχες» κόντρα στην Μπάρτσα, με τα μισά από αυτά τα γκολ να έχουν σημειωθεί στο Champions League, όταν ακόμη ήταν ποδοσφαιριστής της Παρί Σεν Ζερμέν.

Το ερώτημα φυσικά είναι εάν ο Αλόνσο θα ξεκινήσει τον Μπαπέ στο αρχικό σχήμα. Βάσει των τελευταίων ρεπορτάζ από την Ισπανία, ο Γάλλος πιθανότατα θα βρίσκεται στον πάγκο, όμως μοιάζει σχεδόν βέβαιο πως θα πάρει λεπτά συμμετοχής. Βέβαια, αυτή η προσέγγιση μπορεί να αλλάξει μέχρι τη σέντρα του τελικού.