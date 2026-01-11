Αθλητικές μεταδόσεις σήμερα: Το Άρης - ΑΕΚ, το ''Clasico'' και το ντέρμπι κορυφής στην Ιταλία
Πλούσια είναι η αθλητική δράση σε Ελλάδα και Ευρώπη σήμερα Κυριακή (11/1), με αρκετά ντέρμπι εκ των οποίων εκείνο στο ισπανικό Σούπερ Καπ να κρίνει τίτλο.
Μπαρτσελόνα και Ρεάλ Μαδρίτης δίνουν ένα ακόμη Clasico, στη Σαουδική Αραβία, με στόχο να πάρουν την κούπα και φυσικά την... ψυχολογία έναντι του μεγάλου αντιπάλου τους, ενόψει της συνέχειας στη σεζόν. Σέντρα στις 21:00 σε μετάδοση από το Action 24.
Βέβαια ντέρμπι έχουμε και στη Stoiximan Superleague, καθώς στις 19:30 (Novasports Prime) στη Θεσσαλονίκη, ο Άρης περιμένει την ΑΕΚ, θέλοντας να πάρει ένα σπουδαίο τρίποντο και να μην αφήσει την Ένωση να επιστρέψει (με δική της νίκη) στην κορυφή της βαθμολογίας.
Εξίσου ενδιαφέρον είναι και το ντέρμπι της Serie A, όπου η πρωτοπόρος Ίντερ φιλοξενεί την πρωταθλήτρια και 4η στη βαθμολογία Νάπολι, με τις ομάδες ωστόσο να χωρίζουν μόλις 4 βαθμοί (21:45, Cosmote Sport 2). Από τα υπόλοιπα παιχνίδια της ημέρας, ξεχωρίζει η μάχη στο FA Cup μεταξύ Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και Μπράιτον (18:30, Cosmote Sport 3), αλλά και ένα ακόμη ντέρμπι, αυτό του Νοτίου Ομίλου της Superleague 2, ανάμεσα σε Καλαμάτα και Πανιώνιο (14:00, Action 24).
Τέλος, στις 21:00 (Cosmote Sport 1) στο ΟΑΚΑ, ο Παναθηναϊκός υποδέχεται τον Πανσερραϊκό, θέλοντας να αρχίσει με το δεξί στο νέο έτος.
Οι σημαντικότερες μεταδόσεις της ημέρας
- ΑΣ Καρδίτσας - Ολυμπιακός (13:00, ΕΡΤ 2)
- ΑΕΚ - Μύκονος (13:00, ΕΡΤ 1 Σπορτς)
- Καλαμάτα - Πανιώνιος (14:00, Action 24)
- Παναθηναϊκός - Περιστέρι (16:00, ΕΡΤ 2)
- Μαρούσι - Προμηθέας (16:00, ΕΡΤ 1 Σπορτς)
- Φιορεντίνα - Μίλαν (16:00, Cosmote Sport 2)
- Λεβαδειακός - Βόλος (16:00, Novasports Prime)
- ΟΦΗ - Αστέρας Τρίπολης (17:30, Cosmote Sport 1)
- Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ - Μπράιτον (18:30, Cosmote Sport 3)
- Άρης - ΑΕΚ (19:30, Novasports Prime)
- Μπαρτσελόνα - Ρεάλ Μαδρίτης (21:00, Action 24)
- Παναθηναϊκός - Πανσερραϊκός (21:00, Cosmote Sport 1)
- Ίντερ - Νάπολι (21:45, Cosmote Sport 2)
