Οργή στη Ρεάλ για τον Σιμέονε: «Ξεπέρασε κάθε όριο»

Η συμπεριφορά του Σιμεόνε στο Ατλέτικο - Ρεάλ και οι προσβολές στον Βινίσιους έχουν προβληματίσει έντονα τη Βασίλισσα, που πιστεύει ότι ο «Τσόλο» ξεπέρασε κάθε όριο.

Όπως αποκάλυψε η «AS», στη Ρεάλ Μαδρίτης επικρατεί έντονος εκνευρισμός για τη συμπεριφορά του Ντιέγκο Σιμεόνε, με τους ανθρώπους του συλλόγου να θεωρούν πως ο Αργεντινός τεχνικός ξεπέρασε κάθε όριο στα ημιτελικά του Super Cup Ισπανίας.

Διοίκηση, προπονητικό τιμ και ποδοσφαιριστές συμφωνούν ότι τα όσα είπε κι έκανε ο «Τσόλο» στη μεταξύ τους αναμέτρηση αμαυρώνουν και την εικόνα της ομάδας του, άλλωστε και ο ίδιος ο Αλόνσο ξεκαθάρισε πως οι ενέργειές του τον έκαναν να τον συμπαθήσει ακόμη λιγότερο.

Σύμφωνα με τους Ισπανούς, από τη Βασίλισσα καταγγέλλουν πως εξ αρχής ο προπονητής της Ατλέτικο επέλεξε τη γνωστή τακτική αποσταθεροποίησης των αντιπάλων του, βάζοντας στο στόχαστρο τον Βινίσιους. Έκανε στον Βραζιλιάνο σχόλια, συνεχείς προκλήσεις και κινήσεις με σκοπό να τον βγάλουν εκτός ρυθμού και να επηρεάσουν την απόδοσή του, με αποκορύφωμα τα όσα του είπε όταν βγήκε ως αλλαγή. Ο Σιμεόνε προσπάθησε μετά το ματς να υποβαθμίσει το περιστατικό, όμως στη Ρεάλ είναι πεπεισμένοι ότι όλα έγιναν επί τούτου.

Τέλος, στη συνέντευξη Τύπου που ακολούθησε ρωτήθηκε και για ένα λεκτικό επεισόδιο που είχε με τον Καρβαχάλ, με τον «Τσόλο» να απαντά: «Τρέφω μεγάλο σεβασμό για τον Καρβαχάλ και για όλους τους παίκτες της Ρεάλ Μαδρίτης. Του είπα ότι όλοι βλέπουμε απ’ έξω τι γίνεται στη Ρεάλ και τι είναι αυτό που συμβαίνει σε όλους τους παίκτες τους», υπονοώντας ότι υπάρχει περίεργο κλίμα στην ομάδα και πίεση στους ποδοσφαιριστές της.