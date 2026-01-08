Δείτε τα highlights του αγώνα από την πρόκριση της Ρεάλ Μαδρίτης, αφού νίκησε την Ατλέτικο Μαδρίτης (2-1) και πήρε το εισιτήριο για τον τελικό του Super Cup Ισπανίας.

Η Ρεάλ Μαδρίτης αναδείχθηκε η μεγάλη νικήτρια του μαδριλένικου ντέρμπι καθώς επικράτησε με 2-1 επί της Ατλέτικο Μαδρίτης στον ημιτελικό του Super Cup Ισπανίας και «κλείδωσε» την πρόκριση στον μεγάλο τελικό.

Οι Μερένγκες με μια απευθείας εκτέλεση φάουλ του Βαλβέρδε με το καλημέρα, μόλις στο 2ο λεπτό και στη συνέχεια ένα γκολ του Ροντρίγκο στο 55' εξασφάλισαν την πρόκριση στον μεγάλο τελικό όπου θα αντιμετωπίσουν την Μπαρτσελόνα του Χάνσι Φλικ. Οι Ροχιμπλάνκος παρόλα αυτά είχαν πολλές ευκαιρίες για να φέρουν το ματς τούμπα με τον Άλβαρες, τον Μπαένα και Γιορέντε αναγκάζοντας τον Κουρτουά σε μεγάλες επεμβάσεις.

Η ομάδα του Τσόλο Σιμεονε κατάφερε να μειώσει μόνο με το γκολ του Σόρλοθ στο 58', ένα γκολ που δεν αποδείχθηκε τελικά αρκετό και έτσι την νίκη πανηγύρισε στο τέλος η ομάδα του Τσάμπι Αλόνσο.

Έτσι με την πρόκριση της Ρεάλ, θα υπάρξει clasico στον μεγάλο τελικό της Κυριακής (11/1), όπου οι δύο ομάδες θα μονομαχήσουν για τον πρώτο τίτλο της σεζόν.