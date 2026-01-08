Η κάμερα στο Μπαρτσελόνα - Μπιλμπάο, έκανε... τσακωτό τον Νίκο Γουίλιαμς να παίζει στο κινητό του την ώρα που η ομάδα του έχανε με τέσσερα γκολ διαφορά.

Η Μπαρτσελόνα δεν έδειξε κανένα έλεος απέναντι στην Αθλέτικ Μπιλμπάο, την οποία κατατρόπωσε με «πεντάρα» (5-0) στα ημιτελικά του Super Cup Iσπανίας. Το σύνολο του Χάνσι Φλικ δεν είχε σταματημό από το 22ο λεπτό μέχρι το 38', πετυχαίνοντας τέσσερα γκολ απέναντι στην ομάδα του Ερνέστο Βαλβέρδε που δεν μπόρεσε να προβάλει καμία αντίσταση.

Απλός παρατητηρής της συντριβής αυτής ήταν ο Νίκο Γουίλιαμς, ο οποίος έβλεπε το ματς από τον πάγκο της ομάδας χωρίς να αγωνιστεί καθόλου. Κάθε φορά που εμφανιζόταν στις οθόνες του «Καμπ Νόου» ακούγονταν έντονες αποδοκιμασίες από τον κόσμο των Μπλαουγκράνα, ενώ σε κάποια στιγμή οι κάμερες τον έπιασαν να παίζει με το κινητό του όσο οι συμπαίκτες του... δεινοπαθούσαν μέσα στο γήπεδο.

Ο 23χρονος εξτρέμ έφτασε μία ανάσα από την Μπαρτσελόνα το περασμένο καλοκαίρι, ωστόσο έκανε τη μεγάλη ανατροπή όταν αποφάσισε να μείνει τελικά στο Μπιλμπάο δηλώνοντας ότι εμπιστεύεται πλήρως το πρότζεκτ της ομάδας του. Ο ίδιος, ωστόσο, δεν έπεσε μέσα στις προβλέψεις του καθώς φέτος έχει μόλις τρία γκολ και ισάριθμες ασίστ σε 19 παιχνίδια, ενώ οι Βάσκοι είναι στην 8η θέση της βαθμολογίας στη La Liga.