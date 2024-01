Οι κάμερες της Movistar+ κατέγραψαν την προσπάθεια του Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι να αποσπάσει την προσοχή του Βινίσιους στο 3-1 της Ρεάλ Μαδρίτης.

Ο Βινίσιους Τζούνιορ είναι συνήθως παίκτης - κλειδί στα πρόσφατα Clasico της Ρεάλ με την Μπαρτσελόνα. Το βράδυ της Κυριακής (14/01) κέρδισε τον Αραούχο στην έβδομη μονομαχία τους, πέτυχε χατ-τρικ και ήταν ο πιο καθοριστικός παίκτης στον τελικό του ισπανικού Super Cup, στον οποίο εντυπωσίασε.

Ο Βίνι τράβηξε την προσοχή όλων, αφού άνοιξε το σκορ στο 6ο λεπτό. Στο 9' είχε ήδη πετύχει και το δεύτερο γκολ του και στο 38ο λεπτό, πέτυχε χατ τρικ όταν σκόραρε και από την άσπρη βούλα. Ο Αραούχο έβαλε το χέρι του στο λαιμό του Βραζιλιάνου επιθετικού μια απερισκεψία που τιμώρησε ο διαιτητής υποδεικνύοντας την άσπρη βούλα και ο «Βίνι» δεν αστόχησε.

Στην συγκεκριμένη στιγμή, οι κάμερες της Movistar+ κατέγραψαν την ατάκα του Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι που πιθανότατα είχε στόχο να εκνευρίσει τον Βραζιλιάνο. Συγκεκριμένα ο Πολωνός πλησίασε τον Βινίσιους και τον ρώτησε:

-Εσύ εκτελείς το πέναλτι; τον ρώτησε πρόσωπο με πρόσωπο.

-Πώς; Απάντησε ο Βινίσιους.

-Εσύ; είπε ο φορ της Μπάρτσα.

Lewandowski: "You're shooting the penalty? you?"



Viní Jr: "What?"



Lewandowski: "Go ahead then, shoot it"



