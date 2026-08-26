Η Ρεάλ Μαδρίτης επιβλήθηκε με 4-1 της Ρεάλ Σοσιεδάδ με χατ τρικ Μπαπέ και δύο ασίστ του Τζούντ Μπέλιγχαμ. Η Βασίλισσα έκανε το 2/2 στην επιστροφή του Μουρίνιο στη Μαδρίτη.

Επιστροφή-όνειρο του Ζοσέ Μουρίνιο στη Μαδρίτη μετά από 13 χρόνια! Η Ρεάλ επικράτησε με 4-1 της Ρεάλ Σοσιεδάδ με χατ τρικ του Κιλιάν Μπαπέ, δύο ασίστ του Μπέλιγχαμ και καταπληκτική εμφάνιση συνολικά. Ο Βινίσιους Ζούνιορ άνοιξε επίσης λογαριασμό στη σεζόν και οι Λος Μπλάνκος έκαναν το 2/2 στη φετινή La Liga.

Μπαπέ και Σούτσιτς έγραψαν την... ιστορία του πρώτου ημιχρόνου

Τα πρώτα 45 λεπτά στη Μαδρίτη είχαν τα πάντα! Ρυθμό, φάσεις, ένταση, ενέργειες υψηλού ποδοσφαιρικού «ιq» και φυσικά δύο γκολ. Μόλις στο τρίτο λεπτό το σουτ του Βινίσιους Ζούνιορ πέρασε ψηλά άουτ αλλά έδωσε μια... γεύση για τη «χορταστική» συνέχεια. Τέσσερα λεπτά αργότερα, ο Βραζιλιάνος διεθνής πάσαρε στον Μπαπέ, εκείνος σούταρε με το αριστερό αλλά ο Ρεμίρο αποσόβησε τον κίνδυνο για την εστία του. Στο 11ο λεπτό ήταν η σειρά της Σοσιεδάδ να κάνει αισθητή την παρουσία της στον αγώνα. Το δυνατό σουτ του Ογιαρθάμπαλ μέσα από την περιοχή με το αριστερό βρήκε στο «τείχος» του Κουρτουά, που απέκρουσε εντυπωσιακά.

Στο 21' ο Μπαπέ έκλεψε την μπάλα από το λάθος στο κέντρο των φιλοξενούμενων, σέρβιρε στον Βίνι, εκείνος σούταρε δυνατά αλλά ο Ρεμίρο είπε και πάλι «όχι». Το παιχνίδι πήγαινε πάνω-κάτω και στο 35ο λεπτό οι Βάσκοι έφτασαν κοντά στο 1-0 όταν το φοβερό μονοκόμματο σουτ του Σέρχιο Γκόμεθ από τη σέντρα του Ογιαρθάμπαλ πέρασε λίγο έξω. Στο 40ο λεπτό, ο Μπαπέ έλυσε τον «γόρδιο δεσμό» για τη Ρεάλ και νίκησε τον αντίπαλο πορτιέρε για το 1-0 και το παρθενικό του τέρμα στο φετινό πρωτάθλημα. Έπειτα από τρομερή ατομική προσπάθεια του Βαλβέρδε, ο Γάλλος σταρ υποδέχθηκε την μπάλα μέσα στην περιοχή και με ωραίο κοντρόλ και έξοχο σουτ με το αριστερό την έστειλε στα δίχτυα της Κυπελλούχου Ισπανίας.

Η Βασίλισσα δεν πρόλαβε να χαρεί για πολύ το προβάδισμά της, καθώς τέσσερα λεπτά μετά ο Ότσιενγκ σούταρε, η μπάλα κόντραρε στα σώματα των αμυντικών των γηπεδούχων αλλά ο Σούτσιτς μετά την κόντρα με συρτό αριστερό σουτ ισοφάρισε σε 1-1 και έστειλε τις δύο ομάδες στα αποδυτήρια.

Με χατ τρικ Μπαπέ και... μαέστρο Μπέλιγχαμ έκανε το 2/2

Στην επανάληψη η Ρεάλ Μαδρίτης μπήκε... φουριόζα και αφού προειδοποίησε με τον τετ-α-τετ του Μπαπέ στο 47', το οποίο εξουδετέρωσε ο Ρεμίρο, έκανε το 2-1 με τη συμπλήρωση μιας ώρας αγώνα. Μετά από έξοχη συνεργασία με τον Μπέλιγχαμ, ο σταρ των Μπλε πλάσαρε εξ' επαφής τον αντίπαλο γκολκίπερ σημειώνοντας το δεύτερο γκολ τόσο για τον ίδιο όσο και για τους Λος Μπλάνκος.

Οκτώ λεπτά αργότερα ήταν η σειρά του Βινίσιους Ζούνιορ να πετύχει το πρώτο του γκολ στη σεζόν και του Τζουντ Μπέλιγχαμ να μοιράσει τη δεύτερη τελική του πάσα στο παιχνίδι και την τρίτη του στα πρώτα δύο ματς του πρωταθλήματος. Ο Άγγλος μέσος άδειασε την άμυνα της Σοσιεδάδ, πάσαρε στον Βίνι και εκείνος προ κενής εστίας ανέβασε τον δείκτη του σκορ στο 3-1 για τους γηπεδούχους.

Στο 80ο λεπτό η Ρεάλ Μαδρίτης έδωσε διαστάσεις θριάμβου στη νίκη της με τον Μπαπέ να κάνει χατ τρικ ύστερα από την ασίστ του Βίνι. Το 4-1 ήταν το τελικό σκορ με την επιστροφή του Μουρίνιο στη Μαδρίτη μετά από 13 χρόνια να γίνεται επιβλητικά.

Ρεάλ Μαδρίτης (Ζοσέ Μουρίνιο): Κουρτουά, Ντάμφρις, Κονατέ, Χάουσεν, Καρέρας (Κουκουρέγια 46'), Μπερνάρντο Σίλβα (Έσπι 86'), Βαλβέρδε, Αρντά Γκιουλέρ (Ντίαθ 78'), Μπέλιγχαμ (Καμαβινγκά 78'), Βινίσιους Ζούνιορ (Ντιομαντέ 84'), Μπαπέ

Ρεάλ Σοσιεδάδ (Πελεγκρίνο Ματαράτσο): Ρεμίρο, Αραμπούρου (Ζουμπέλδια 57'), Τουριέντες, Ογιαρθάμπαλ (Όσκαρσον 57'), Ότσιενγκ (Μπαρενετσέα 66'), Τάκε Κούμπο (Γκέδες 74'), Σέρχιο Γκόμεθ, Ερέρα (Σολέρ 67'), Σούτσιτς, Μαρτίν, Μπεϊτία

