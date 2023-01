Ο Κριστιάνο Ρονάλντο παρακολούθησε από κοντά την προπόνηση της Ρεάλ στο Ριάντ, συνομίλησε με παίκτες της «βασίλισσας» και έστειλε το μήνυμά του ενόψει του ντέρμπι κόντρα στην Μπαρτσελόνα την Κυριακή (15/01).

Ρεάλ Μαδρίτης και Μπαρτσελόνα θα αναμετρηθούν την Κυριακή (15/01) στον τελικό του ισπανικού Super Cup που διεξάγεται στο Ριάντ της Σαουδικής Αραβίας. Εκεί βρήκαν τον άλλοτε σταρ της ομάδας Κριστιάνο Ρονάλντο ο οποίος αποδέχθηκε την πρόσκληση κι έδωσε το παρών στην πρόπονηση, έχοντας έτσι την ευκαιρία να συνομιλήσει με τον Κάρλο Αντσελότι, πρώην συμπαίκτες και ανθρώπους του staff.

Βίντεο δείχνουν τον Πορτογάλο επιθετικό να μιλά με τη νέα φουρνιά αστεριών της Ρεάλ, τους Βινίσιους Τζούνιορ, Μιλιτάο και Ροντρίγκο [με τον τελευταίο να τρέμει που έχει μπροστά του το είδωλό του]. Μάλιστα πριν τους αποχαιρετήσει, αγκάλιασε τον «Βίνι» λέγοντάς του στοργικά «Καλή τύχη παιδί μου» και ύστερα τους χαιρέτησε όλους έναν προς έναν.

Ο πολύπειρος φορ παραδέχτηκε ότι αυτή η συνάντηση του έφτιαξε τη μέρα. «Είναι πάντα χαρά να βλέπεις πρώην συμπαίκτες και ανθρώπους από τον σύλλογο όπου έχουμε γράψει ιστορί , είναι ωραίο να βλέπεις φίλους», είπε κι έστειλε ένα μήνυμα στους οπαδούς ενόψει του Clasico. «Μια αγκαλιά σε όλους και καλή τύχη για τη Μαδρίτη μας την Κυριακή».

Rodrygo got the shivers after meeting his idol Cristiano Ronaldo 😂



(via @realmadriden) pic.twitter.com/aDW5qlzTSr