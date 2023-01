Ο Κριστιάνο Ρονάλντο πήγε να δει από κοντά την προπόνηση της Ρεάλ Μαδρίτης στο Ριάντ και οι Μερένγκες τον προσκάλεσαν να δώσει το παρών στο «Clasico» της Κυριακής (15/1, 21:00).

Έναν ξεχωριστό καλεσμένο είχε η σημερινή (13/1) προπόνηση της Ρεάλ Μαδρίτης. Ο Κριστιάνο Ρονάλντο επισκέφτηκε την προπόνηση της Βασίλισσας στο Ριάντ, είχε συνομιλία με τον Κάρλο Αντσελότι και υπέγραψε φανέλες φιλάθλων που βρέθηκαν για να παρακολουθήσουν το πρόγραμμα των πρωταθλητών Ευρώπης.

Cristiano Ronaldo going to see Real Madrid’s training session… 🤍 pic.twitter.com/eKwbYvjIG7