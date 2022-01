Ο Μαρσέλο στα 33 του χρόνια συνεχίζει να γράφει ιστορία, καθώς πλέον είναι ο παίκτης με τους περισσότερους τίτλους στην ιστορία της Ρεάλ.

Η φετινή σεζόν όπως όλα δείχνουν θα είναι και η τελευταία του Μαρσέλο στο «Μπερναμπέου». Το συμβόλαιο του ολοκληρώνεται το προσεχές καλοκαίρι και ο 33χρονος ετοιμάζει βαλίτσες για την επιστροφή στην πατρίδα του.

Μέχρι όμως να πέσουν οι τίτλοι τέλους, ο Μαρσέλο συνεχίζει την συλλογή τροπαίων με την Ρεάλ. Μετά την κατάκτηση του Super Cup Ισπανίας, ο έμπειρος αμυντικός έγινε ο παίκτης με τους περισσότερους τίτλους στην ιστορία της ομάδας.

I'm so happy for Marcelo tho ♥️©️pic.twitter.com/eBi1nlt5AQ — Ahmed Ibrahim (@Hiimaaa_) January 16, 2022

Συγκεκριμένα έφτασε τα 23 τρόπαια ως παίκτης της «βασίλισσας», ξεπέρασε τον άλλοτε συμπαίκτη του Σέρχιο Ράμος (22) και πλέον ισοβαθμεί στην κορυφή της σχετικής κατάταξης μαζί με τον Πάκο Γκέντο. Το μόνο που απομένει είναι η κατάκτηση ενός ακόμη πρωταθλήματος, η οποία δεν αποκλείεται να έρθει στο τέλος της τρέχουσας σεζόν.

Από το 2007 που έκανε το ντεμπούτο του μέχρι και σήμερα ο Μαρσέλο μετράει:

Champions League: 4

La Liga: 5

Κύπελλο Ισπανίας: 2

Ισπανικό Σούπερ Καπ: 5

Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων: 4

UEFA Super Cup: 3

Marcelo joins Paco Gento as the most decorated player in Real Madrid history with 23 trophies 🏆 pic.twitter.com/gubhrq2ZhZ — GOAL (@goal) January 16, 2022

No player in Real Madrid history has won more trophies than Marcelo (23) 🏆



CLUB LEGEND. pic.twitter.com/BBoDkDecxU — ESPN FC (@ESPNFC) January 16, 2022