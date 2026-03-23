Ο Τζόνι Καρτνόσο της Ατλέτικο Μαδρίτης τα «έβαλε» με τον διαιτητή του μαδριλένικου ντέρμπι, τονίζοντας ότι οι αποφάσεις του, ευνόησαν μόνο μία ομάδα.

Ο μέσος της Ατλέτικο Μαδρίτης, Τζόνι Καρντόσο, δεν δίστασε να... κακολογήσει τη διαιτησία μετά την ήττα της ομάδας του με 3-2 από τη Ρεάλ Μαδρίτης στο «Μπερναμπέου» για την 29η αγωνιστική της La Liga.

Πιο συγκεκριμένα, ο πρώην άσος της Μπέτις, μιλώντας στο Movistar μετά τη λήξη της αναμέτρησης, εξέφρασε την απογοήτευσή του για τον διαιτητή του αγώνα Χοσέ Μουνουέρα Μοντέρο και τις αποφάσεις του, τις οποίες θεώρησε ασυνεπείς και ότι ευνοούσαν μόνο μία από τις δύο ομάδες.

«Τα δώσαμε όλα και ξέραμε ότι θα ήταν ένας δύσκολος αγώνας», ξεκίνησε να λέει ο Αμερικανός διεθνής, προτού αναφερθεί γρήγορα στο κύριο θέμα συζήτησης του αγώνα. «Υπήρξε ένα πέναλτι στον Γιορέντε που δεν δόθηκε, αλλά πρέπει να προχωρήσουμε».

Όταν ρωτήθηκε για την απόδοση του Μουνουέρα, ο Καρντόσο υποστήριξε ότι ο διαιτητής δεν είχε ισορροπημένη προσέγγιση. «Δεν νομίζω ότι υπήρχαν ίσα κριτήρια και για τις δύο πλευρές. Σφύριζε μόνο τα φάουλ που γινόντουσαν υπέρ της μίας ομάδας και αυτή η ομάδα δεν ήταν η δική μας».

🚨 Johnny Cardoso (Atleti): "The referee didn't use the same criteria for both teams." March 22, 2026

Σε πλήρη αντίθεση με τις απόψεις που εξέφρασε η «βασίλισσα», ο Καρντόσο ήταν ακλόνητος στην πεποίθησή του ότι ο Φεντερίκο Βαλβέρδε άξιζε να αποβληθεί για το τάκλιν του στον Άλεξ Μπαένα στο 77ο λεπτό. Όταν ρωτήθηκε αν η κόκκινη κάρτα ήταν η σωστή απόφαση, ο 24χρόνος μέσος ήταν λακωνικός: «Ναι, ήταν απολύτως δίκαιη».