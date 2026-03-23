Αρμπελόα: «Είμαι τόσο τυχερός που έχω στην ομάδα μου τον Βινίσιους»

Ο προπονητής της Ρεάλ Μαδρίτης, Άλβαρο Αρμπελόα, επαίνεσε τον Βινίσιους για την εμφάνιση του στο ντέρμπι κόντρα στην Ατλέτικο.

Η Ρεάλ Μαδρίτης αν και δυσκολεύτηκε αρκετά, κατάφερε τελικά να νικήσει το μαδριλένικο ντέρμπι, επικρατώντας με 3-2 της Ατλέτικο Μαδρίτης στο «Μπερναμπέου» και μείωσε εκ νέου τη διαφορά από την πρωτοπόρο Μπαρτσελόνα στους 4 βαθμούς.

Στην συνέντευξη Τύπου μετά την ολοκλήρωση της αναμέτρησης, ο προπονητής της «βασίλισσας», Άλβαρο Αρμπελόα, στάθηκε ιδιαίτερα στην εξαιρετική εμφάνιση του Βινίσιους, ο οποίος χάρη στη «ντοπιέτα» που σημείωσε, οδήγησε την ομάδα του σε μία μεγάλη νίκη.

«Είμαι τόσο τυχερός που έχω τον Βινίσιους Τζούνιορ. Ήταν ένα ακόμη σπουδαίο παιχνίδι από τον Βίνι. Το θάρρος του, η επιθυμία του, ο χαρακτήρας του και ένα πραγματικά υπέροχο γκολ μας έδωσαν τη νίκη».

 

«Πάντα εμφανίζεται για την ομάδα. Αν αποτύχει, πάντα ξανασηκώνεται. Νομίζω ότι βρίσκεται σε μία από τις καλύτερες φάσεις της καριέρας του. Κάθε μέρα γνωρίζω περισσότερο τους παίκτες. Βρισκόμαστε σε συνεχή εξέλιξη και έχουμε ακόμα περιθώρια βελτίωσης», πρόσθεσε ο Ισπανός τεχνικός.

Η αλήθεια είναι πως από τότε που ο Αρμπελόα αντικατέστησε τον Τσάμπι Αλόνσο, ο Βραζιλιάνος εξτρέμ βρίσκεται σε... έξαρση, έχοντας σκοράρει 11 γκολ και έχοντας μοιράσει 4 ασίστ σε 16 παιχνίδια σε όλες τις διοργανώσεις, ενώ μάλιστα μέχρι εχθές δεν είχε σκοράρει ποτέ σε Μαδριλένικο ντέρμπι για τη La Liga.

