Η Ρεάλ Μαδρίτης θα κάνει έφεση για την κόκκινη κάρτα του Βαλβέρδε στο μαδριλένικο ντέρμπι, τη στιγμή που ο μέσος αντιμετωπίζει αποκλεισμό δύο αγώνων για «υπερβολική βία».

Η Ρεάλ Μαδρίτης ετοιμάζεται να ασκήσει έφεση κατά της τιμωρίας που έλαβε ο Φεντερίκο Βαλβέρδε, δηλαδή την απευθείας κόκκινη κάρτα που αντίκρισε, στη νίκη των «μερένχες» επί της Ατλέτικο Μαδρίτης με 3-2 για την 29η αγωνιστική της La Liga.

Θυμίζουμε πως ο 27χρονος διεθνής αποβλήθηκε στο 77ο λεπτό της αναμέτρησης, εξαιτίας ενός επικίνδυνου μαρκαρίσματος που έκανε στον Άλεξ Μπαένα στο ύψος της μεσαίας γραμμής του γηπέδου.

Ο διαιτητής του μαδριλένικου ντέρμπι, Χοσέ Μουνουέρα Μοντέρο, έδειξε αμέσως στον Βαλβέρδε την κόκκινη κάρτα και το VAR επέλεξε να μην παρέμβει και δεν πρότεινε την επανεξέταση της φάσης.

Όπως αναφέρει δημοσίευμα της «Marca», η επίσημη αναφορά του αγώνα σημειώνει ότι ο παίκτης αποβλήθηκε επειδή «κλώτσησε έναν αντίπαλο με υπερβολική δύναμη ενώ η μπάλα δεν βρισκόταν σε απόσταση αναπνοής».

Patada sin opción a jugar el balón y empleando fuerza excesiva. Ese fue el motivo por el que Munuera Montero expulsó a Valverde 🕵



Σύμφωνα μάλιστα με τους κανονισμούς της La Liga, αυτή η συγκεκριμένη παράβαση, σοβαρό φάουλ χωρίς προσπάθεια του παίκτη να παίξει την μπάλα, συνήθως επιφέρει αποκλεισμό δύο αγώνων. Εάν η απαγόρευση παραμείνει σε ισχύ, ο Ουρουγουανός μέσος της «βασίλισσας» θα απουσιάσει από τον εκτός έδρας αγώνα με τη Μαγιόρκα, αλλά και από τον εντός με τη Χιρόνα.

Ανεξάρτητα από το αν η τελική απόφαση είναι αποκλεισμός ενός ή δύο αγώνων, οι «μερένχες» έχουν επιβεβαιώσει ότι σκοπεύουν να αμφισβητήσουν την απόφαση με την ελπίδα να ακυρωθεί η κόκκινη κάρτα ή να μειωθεί στο ελάχιστο η ποινή.