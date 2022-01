Ανώτερη η Αθλέτικ Μπιλμπάο, νίκησε με ανατροπή την Ατλέτικο Μαδρίτης στον δεύτερο ημιτελικό του Σούπερ Καπ Ισπανίας (2-1) και θα διεκδικήσει το τρόπαιο κόντρα στην Ρεάλ, στον τελικό της Κυριακής (16/01, 20:30).

Όσοι περίμεναν μαδριλένικο ντέρμπι στον τελικό του Σούπερ Καπ Ισπανίας (Κυριακή 16/01, 20:30), διαψεύστηκαν πανηγυρικά, αφού υπολόγιζαν χωρίς την περσινή νικήτρια του θεσμού, την εξαιρετική Αθλέτικ Μπιλμπάο!

Η ομάδα του Μαρθελίνο Γαρθία Τοράλ, παρ’ ότι βρέθηκε πίσω στο σκορ με αυτογκόλ, ήταν ανώτερη, έδειξε χαρακτήρα, σημείωσε δύο γκολ μέσα σε τέσσερα λεπτά και με νίκη επί της Ατλέτικο Μαδρίτης (2-1) πήρε δικαιότατα την πρόκριση στον τελικό, όπου κόντρα στην Βασίλισσα θα κυνηγήσει το «ριπίτ» της περσινής επιτυχίας και το τέταρτο συνολικά Σούπερ Καπ στην ιστορία της.

Οι Ροχιμπλάνκος, χωρίς τους τραυματίες Στέφαν Σάβιτς και Αντουάν Γκριεζμάν, μπήκαν πιο δυνατά και μόλις στο δέκατο δευτερόλεπτο, ο Ζοάο Φέλιξ έστειλε την μπάλα στο βάθος της εστίας του Ουνάι Σιμόν, με το γκολ όμως να ακυρώνεται ορθά για καθαρό οφσάιντ.

Ο Πορτογάλος ξεκίνησε με πολλά κέφια, όπως και ο Άνχελ Κορέα, αλλά με το πέρασμα των λεπτών ο ρυθμός τους έπεσε, όπως και ολόκληρης της Ατλέτικο, η οποία διαμαρτυρήθηκε για τον μη καταλογισμό πέναλτι σε πτώση του Τομά Λεμάρ (7’).

Η Αθλέτικ, χωρίς τον πολύτιμο Βενθεδόρ στην μεσαία γραμμή, «απάντησε» στη γκρίνια της Ατλέτικο με διαμαρτυρίες της για πτώση του Ουνάι Σανθέτ στην περιοχή (11’), με τον Ινιάκι Γουίλιαμς να δοκιμάζει λίγο νωρίτερα τα ρεφλέξ του Γιάν Όμπλακ.

Κακό από εκεί και πέρα το πρώτο ημίχρονο, με τους Βάσκους να έχουν την μπάλα αλλά να δείχνουν να μην ξέρουν τι να την κάνουν και τους Μαδριλένους να περιμένουν μάταια μια ευκαιρία για να βγουν στην κόντρα.

Με το «καλημέρα» του δεύτερου μέρους, ο Ντιέγο Σιμεόνε υποχρεώθηκε να κάνει δύο αλλαγές λόγω ενοχλήσεων (Λόντι αντί Γιορέντε και Ντε Πάουλ αντί Κοντογκμπιά), με την Αθλέτικ να μπαίνει πιο αποφασισμένη, αλλά την Ατλέτικο να απειλεί πρώτη με τον (άφαντο στο πρώτο 45λεπτο) Γιανίκ Φερέιρα Καρασκό.

Ό,τι δεν έκαναν οι επιθετικοί των δύο ομάδων, ανέλαβε να το κάνει η τύχη. Κόρνερ της Ατλέτικο στο δεύτερο δοκάρι, διαγώνια κεφαλιά του Ζοάο Φέλιξ, η μπάλα χτυπάει στο δοκάρι και την πλάτη του Ουνάι Σιμόν, για να δώσει προβάδισμα στους Ροχιμπλάνκος, σε ένα απόλυτα ισορροπημένο παιχνίδι (62’).

