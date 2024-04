Ο Τιμπό Κουρτουά επέστρεψε σε φουλ ρυθμούς προπονήσεων και δεν αποκλείεται να προλάβει τα τελευταία παιχνίδια της σεζόν με τη Ρεάλ Μαδρίτης.

Ευχάριστα νέα για τη Ρεάλ Μαδρίτης και τον Κάρλο Αντσελότι λίγο πριν η Βασίλισσα μπει στην τελική ευθεία της σεζόν! Ο Τιμπό Κουρτουά ξεπέρασε στο 100% το νέο πρόβλημα που αποκόμισε πρόσφατα στο γόνατο και μπήκε ξανά σε φουλ ρυθμούς προπονήσεων με την υπόλοιπη ομάδα της Ρεάλ.

Ο Βέλγος τερματοφύλακας προπονήθηκε το πρωί της Πέμπτης με τους συμπαίκτες του σε κανονικούς ρυθμούς και θεωρείται σχεδόν έτοιμος για να μπει και πάλι στην αγωνιστική δράση. Ο Κάρλο Αντσελότι δήλωσε ότι ο Κουρτουά βρίσκεται σε καλή κατάσταση και ότι δεν αποκλείεται να αγωνιστεί την επόμενη εβδομάδα απέναντι στην Κάντιθ πριν από τη μεγάλη ρεβάνς με την Μπάγερν στο Μόναχο.

🚨NEW: Thibaut Courtois is training with the team. ✔️ pic.twitter.com/WqvD98uPfV

Εάν όλα κυλήσουν ομαλά ο Κουρτουά θα είναι διαθέσιμος και πάλι σχεδόν σε δέκα ημέρες και θα θέσει υποψηφιότητα για τον δεύτερο αγώνα με την Μπάγερν στο πλαίσιο της ημιτελικής φάσης του Champions League.

⚪️🇧🇪 Carlo Ancelotti: “Thibaut Courtois feels good and he could play against Cadiz”.



“He’s doing well with his recovery”. pic.twitter.com/bN3f953bXo