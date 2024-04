Ο Κάρλο Αντσελότι βρίσκεται στην 2η θέση των πιο επιτυχημένων προπονητών στην ιστορία της Ρεάλ Μαδρίτης με 11 τίτλους και ετοιμάζεται να πλησιάσει ακόμα περισσότερο τον θρυλικό Μιγκέλ Μουνιόθ ο οποίος βρίσκεται στην κορυφή με 14.

Πρόκειται για έναν εκ των κορυφαίων προπονητών στην ιστορία της Ρεάλ Μαδρίτης. Ή πιο σωστά, ένας εκ των κορυφαίων προπονητών στην ιστορία του ποδοσφαίρου. Ο Κάρλο Αντσελότι συνεχίζει να γράφει ιστορία με χρυσά γράμματα στο ποδόσφαιρο. Ο Don Carlo οδήγησε τη Ρεάλ σε ακόμα έναν ημιτελικό Champions League, όπου θα αντιμετωπίσει την Μπάγερν για να φτάσει ακόμα πιο κοντά στο να σηκώσει το πέμπτο του τρόπαιο με τα μεγάλα αυτιά ως προπονητής.

Την ίδια στιγμή, ο Ιταλός «καθάρισε» όσον αφορά στο πρωτάθλημα μετά τη μεγάλη νίκη της Ρεάλ επί της Μπαρτσελόνα στο clasico της περασμένης εβδομάδας. Η Βασίλισσα εκτοξεύτηκε στο +11 από τη μεγάλη της αντίπαλο και με μόλις έξι αγωνιστικές να απομένουν για το φινάλε οι «μερένγκες» περιμένουν απλώς τη στέψη τους.

Με την κατάκτηση του Σούπερ Καπ στο Ριγιάντ, ο Κάρλο Αντσελότι κατάφερε να φτάσει τους 11 τίτλους ως προπονητής της Ρεάλ Μαδρίτης. Πέντε στην πρώτη του θητεία και ακόμα έξι στην δεύτερη που διανύει, οι οποίοι εάν δεν συμβούν τα απίθανα θα γίνουν σύντομα επτά με την κατάκτηση του φετινού πρωταθλήματος. Ο Ιταλός τεχνικός βρίσκεται αυτή τη στιγμή στην 2η θέση των πιο επιτυχημένων προπονητών στην ιστορία της Βασίλισσας βάσει τίτλων, μαζί με τον Ζινεντίν Ζιντάν.

Στοχεύει στην απόλυτη κορυφή. Να γίνει ο πιο επιτυχημένος προπονητής στην ιστορία της Ρεάλ. Το έργο δεν είναι εύκολο, ωστόσο ο Αντσελότι θα πλησιάσει κι άλλο τον θρυλικό Μιγκέλ Μουνιόθ. Ο Μουνιόθ έγραψε τη δική του τεράστια ιστορία με τη Ρεάλ στα 60's όταν κατέκτησε εννιά πρωταθλήματα. Συνολικά σήκωσε 14 τίτλους ως προπονητής της Βασίλισσας, ενώ έγινε ο πρώτος που κατέκτησε το Κύπελλο Πρωταθλητριών και ως ποδοσφαιριστής και ως τεχνικός.

Έως και σήμερα, κανείς δεν έχει καταφέρει να ξεπεράσει τον θρύλο Μουνιόθ. Ο Αντσελότι ωστόσο έχει την ευκαιρία να τον πλησιάσει. Με την κατάκτηση του πρωταθλήματος θα φτάσει τους 12 τίτλους και θα πάει στο -2. Εάν σηκώσει και το Champions League θα φτάσει στον... πόντο, ενώ θα γίνει και ο πρώτος προπονητής στην ιστορία της Βασίλισσας με νταμπλ πρωταθλήματος και Champions League.

‼️| Com o campeonato quase decidido, Ancelotti ultrapassará Zidane como o treinador do Real Madrid com mais títulos, com 12. Na próxima temporada poderá superar Miguel Muñoz, que detém o recorde com 14.



📰| @marca pic.twitter.com/kIVbNJHcpj