Νοοτροπία «πολεμιστή» από τον Ρόναλντ Αραούχο, ο οποίος αγωνίστηκε για 120 λεπτά απέναντι στη Ρεάλ Μαδρίτης με δυο βίδες στο δεξί του χέρι!

Τι κι αν είχε περάσει μόλις πέντε μέρες νωρίτερα την πόρτα του χειρουργείου; Ο Ρόναλντ Αραούχο αποδείχθηκε πραγματικός μαχητής και θέλησε να ενισχύσει την προσπάθεια των συμπαικτών του απέναντι στη Ρεάλ Μαδρίτης, ακόμα κι αν αυτό σήμαινε πως έπρεπε να αγωνιστεί με δυο βίδες στο δεξί του χέρι!

Ο στόπερ της Μπαρτσελόνα είχε υποστεί κάταγμα στο ματς Κυπέλλου απέναντι στη Λινάρες και παρά τις προτροπές του ιατρικού επιτελείου για ξεκούραση, τελικά επέστρεψε άμεσα στα γήπεδα και τέθηκε στη διάθεση του Τσάβι ενόψει του πολυαναμενόμενου El Clasico.

Προφανώς το χέρι του δεν είχε προλάβει ακόμα να αναρρώσει πλήρως μετά τον τραυματισμό, ωστόσο ο Ουρουγουανός κατάφερε να αγωνιστεί και στα 120 λεπτά του ημιτελικού στο ισπανικό Supercup φορώντας απλώς ένα προστατευτικό.

