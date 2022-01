Ο Ρόναλντ Αραούχο υπέστη κάταγμα στο δεξί χέρι και θα χρειαστεί να περάσει την πόρτα του χειρουργείου.

Η Μπαρτσελόνα μπορεί να αντιμετώπισε αρκετές δυσκολίες απέναντι στη Λινάρες για τη φάση των 32 του Copa del Rey, ωστόσο χάρη στον... ξεχασμένο Ουσμάν Ντεμπελέ έφτασε στην ανατροπή και έφυγε με το εισιτήριο της πρόκρισης.

Ωστόσο, δεν έλειψαν και οι απώλειες για τους «μπλαουγκράνα», καθώς στο 46' ο Τσάβι αναγκάστηκε να περάσει εκτός αγώνα τον Αραούχο λόγω προβλήματος που αντιμετώπιζε στο χέρι.

Τελικά, τα αποτελέσματα των εξετάσεων του έδειξαν ότι υπέστη κάταγμα στο δεξί χέρι και την Παρασκευή (07/01) θα χρειαστεί περάσει την πόρτα του χειρουργείου για την αποκατάσταση του τραυματισμού του. Δεν έχει δοθεί χρονοδιάγραμμα για την επιστροφή του, αλλά όπως όλα δείχνουν θα χρειαστεί να περάσουν αρκετές εβδομάδες, αν όχι μήνες, μέχρι να επιστρέψει στα γήπεδα ο Ουρουγουανός αμυντικός.

MEDICAL UPDATES

Araujo has second and third metacarpal bone fractures in his hand and F. De Jong has a soleus muscle strain in his calfhttps://t.co/miM4zDT4Qe pic.twitter.com/SUHcfIvbZp