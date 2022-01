Πικέ σε Αντσελότι: «Εμείς δεν βγάζουμε την μπάλα όταν υπάρχει τραυματίας»

Ενα μικρό επεισόδιο σημειώθηκε μεταξύ Κάρλο Αντσελότι και Ζεράρ Πικέ, κατά τη διάρκεια του ημιτελικού του Super Cup Ισπανίας.

H Ρεάλ κατάφερε χάρη στο γκολ που σημείωσε στην παράταση ο Φεντερίκο Βαλβέρδε, να επικρατήσει με 3-2 της Μπαρτσελόνα και παράλληλα να πάρει το εισιτήριο για τον τελικό του Super Cup Ισπανίας.

Μετά το τέλος της αναμέτρησης, ο τεχνικός των «μερένγκες», Κάρλο Αντσελότι ρωτήθηκε για ένα καυγά που είχε με τον Πικέ κατά τη διάρκεια του ματς. Ο Ιταλός τεχνικός ζήτησε τον λόγο από τον Ισπανό στόπερ των «μπλαουγκράνα», καθώς ο τελευταίος συνέχισε το παιχνίδι ενώ ο Βινίσιους ήταν πεσμένος στον αγωνιστικό χώρο μετά από ένα χτύπημα.

Η απάντηση του Πικέ ήταν άμεση στον Αντσελότι, τονίζοντας του ότι σε σε τέτοιες καταστάσεις, η ομάδα του δεν βγάζει την μπάλα εκτός γηπέδου.

«Ήμουν θυμωμένος μαζί του. Του είπα ότι έπρεπε να είχε διώξει τη μπάλα εκτός γηπέδου όπως κάναμε μια φορά στο πρώτο ημίχρονο. Μου είπε ότι ποτέ δεν κλωτσούν την μπάλα σε τέτοιες καταστάσεις και είπα «συγγνώμη» και ότι δεν το ήξερα αυτό. Αυτό είναι σεβαστό, αν θέλουν να συνεχίσουν να παίζουν και να μην βγάζουν την μπάλα άουτ. Απλώς δεν το ήξερα αυτό», ανέφερε χαρακτηριστικά στη συνέντευξη Τύπου ο Κάρλο Αντσελότι.

