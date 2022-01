Ο Τσάβι έκανε τη μίνι-έκπληξη κι έδωσε φανέλα βασικού στον Φεράν Τόρες, ο οποίος θα κάνει το ντεμπούτο του με τη Μπαρτσελόνα ως βασικός απέναντι στη Ρεάλ Μαδρίτης. Δείτε τις 11άδες του Clasico για το Σούπερ Καπ.

Η ώρα του Φεράν Τόρες έφτασε στη Μπαρτσελόνα. Ο νεοαποκτηθείς Ισπανός συμπεριλήφθηκε για πρώτη φορά στην αποστολή και θα πραγματοποιήσει το ντεμπούτο του με τα Μπλαουγκράνα ως βασικός στο Clasico του Σούπερ Καπ κόντρα στη Ρεάλ Μαδρίτης!

Ο Τσάβι έδωσε φανέλα βασικού στον 21χρονο εξτρέμ, κρατώντας στον πάγκο τους Φατί-Ντεπάι οι οποίοι επέστρεψαν πρόσφατα από τραυματισμό.

Στην αντίπερα όχθη, μοναδικό απρόοπτο για τον Κάρλο Αντσελότι είναι ο Νταβίντ Αλάμπα, ο οποίος ένιωσε ενοχλήσεις κι έτσι στο κέντρο της άμυνας θα ξεκινήσει ο Νάτσο ως παρτενέρ του Μιλιτάο.

Αναλυτικά οι 11άδες:

