Ολυμπιακός: Οι άλλες δύο μεταγραφές στις οποίες είναι πιο κοντά!
Αν θα έπρεπε να κάνουμε μία εκτίμηση για τις δύο άλλες μεταγραφές που ετοιμάζει ο Ολυμπιακός, του εξτρέμ και του ακραίου μπακ, θα βλέπαμε τον Μπράϊαν Χιλ και τον Μέλε.
Ο Χιλ είναι εξτρέμ που ζητάει τρία καλοκαίρια ο Μεντιλίμπαρ-ίσως ήρθε η ώρα να τον πάρει και να συνεργαστεί μαζί του για τρίτη φορά, μετά την Έιμπαρ και τη Σεβίλλη!. Πλέον ο 25χρονος Ισπανός ενδιαφέρεται να έρθει και τα οικονομικά δεδομένα είναι πιο νορμάλ σε σχέση με το παρελθόν (λέγεται για 6-7 εκ. Ευρώ). Τον θέλουν κι άλλες ομάδες, όπως η Εσπανιόλ, αλλά χωρίς μέχρι τώρα να έχει γίνει συγκεκριμένη προσφορά.
Ο Μέλε είναι μπακ με το πλεονέκτημα ότι παίζει και δεξιά κι αριστερά, η δε Βόλφσμπουργκ ακούγεται στη Γερμανία ότι θα τον έδινε με ένα ποσό γύρω στα 2-3 εκ. Ευρώ, καθώς λήγει του χρόνου το συμβόλαιο του. Ο 29χρονος Δανός έχει εμπειρία σε μεγάλα πρωταθλήματα, όπως και σε διεθνές επίπεδο, αλλά και μεγάλο συμβόλαιο για να τον πληρώνει ομάδα στη Β΄ Γερμανίας.
Υποσημειώσεις υπάρχουν και για τους δύο. Ο Χιλ δεν είναι εύκολος, για εξτρέμ, στο γκολ. Ο Μέλε είχε στα μέσα της περασμένης σεζόν ένα καθόλου ανώδυνο τραυματισμό. Επιπλέον, υπάρχουν κι άλλες λύσεις στην ατζέντα του Ολυμπιακού, όπως ο Ελβετός Βάργκας της Σεβίλλης κι ο Γάλλος Καντιλέ της Σερβέτ για τα πλάγια της επίθεσης (η Μπαρτσελόνα απάντησε κατ' αρχάς αρνητικά για τον δανεισμό του νεαρού Μπισιβού) κι ο Πορτογάλος Πινέιρο της Φαμαλικάο για τα άκρα της άμυνας. Ακόμη τίποτα δεν είναι δεδομένο. Αλλά η αίσθηση που υπάρχει στο ρεπορτάζ είναι ότι πιο κοντά βρίσκονται ο Χιλ κι ο Μέλε.
Λεπτομέρεια: Ο Μεντιλίμπαρ εξετάζει πιο αναλυτικά την επιλογή του Μέλε, για να δώσει το οκέι. Αν το δώσει, μάλλον θα κλείσει ο Δανός.
Άσχετο: Ο Ολυμπιακός θα επαναπροσλάβει άμεσα τον Τόμας Μπενεντέτ, που ήταν το δεξί χέρι του Ανιγκό όσο ο Γάλλος ήταν στον Ολυμπιακό. Ο Μπενεντέτ ήταν αυτός που όπως έλεγαν στο Ρέντη έκανε όλη τη δουλειά.
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Παρά τα περί του αντιθέτου θρυλούμενα, ο Ολυμπιακός δεν έχει αυτό το διάστημα προσφορά για τον Μπρούνο. Είχε, δύο-τρεις, πριν λίγες εβδομάδες και τις είχε αρνηθεί. Τώρα, όμως, δεν έχει. Ούτε ο Μεντιλίμπαρ έχει ζητήσει την απομάκρυνση του.
Ο Νιγηριανός έχει τα καλά του και τα άσχημα του, αλλά κακός μπακ δεν είναι. Ειδικά για τα ευρωπαϊκά παιχνίδια και τα ντέρμπι, στα οποία χρειάζονται εξτρά αθλητικά στοιχεία, μπορεί να δώσει κάποιες λύσεις. Από εκεί και πέρα, εάν έρθει προσφορά, αυτό είναι κάτι άλλο. Θα συζητηθεί 100%.
Και για το τέλος ένα ιμότζι
Για τις σεζόν 2024-25 και 2025-26, ο Χιλ ήταν από τους top παίκτες στην LaLiga στην θέση σε πετυχημένες ντρίπλες, κερδισμένα φάουλ και κερδισμένες μονομαχίες.— RM (@yahearrrrd) August 18, 2026
Δεν είμαι υπέρ, αλλά έχουν ενδιαφέρον αυτά τα νούμερα.#OlympiacosFC
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Ο Κώστας Νικολακόπουλος έγινε δημοσιογράφος από…σπόντα. Από τη Νομική και τη δικηγορία η, το επάγγελμα του δικαστικού, που υποτίθεται ότι ήταν στα πλάνα του (εξ ου κι οχαρακτηρισμός «ανακριτή» από τον Γ. Λούβαρη!), βρέθηκε ξαφνικά στον ΦΙΛΑΘΛΟ, όταν πρωτογεννήθηκε η ιδέα αυτής της εφημερίδας από τους Ν. Καραγιαννίδη και Ι. Μαθιουδάκη. Ένα χρόνο ρεπορτάζ Πανιώνιου και Αιγάλεω (μαζί), ένα χρόνο ΑΕΚ και από την άνοιξη του 1984 έως και σήμερα ρεπορτάζ Ολυμπιακού, όπου τα έχει δει όλα. Πρώτα τα λεγόμενα πέτρινα χρόνια και μετά πρωταθλήματα το ένα μετά το άλλο. Του αρέσει να γράφει για μεταγραφές, αλλά ο ίδιος τις αποφεύγει. Σε 40 χρόνια έχει κάνει δύο! Το 1992 στο ΦΩΣ του Θ. Νικολαϊδη και μετά στον ΓΑΥΡΟ που στη συνέχεια έγινε ένα με τον Κόκκινο Πρωταθλητή. Πάνω από μία δεκαετία καλύπτει το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού στον Σπορ FM.