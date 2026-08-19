Ο Κώστας Νικολακόπουλος γράφει στο blog του στο Gazzetta για τις δύο επόμενες μεταγραφές του Ολυμπιακού, κι όχι μόνο.

Αν θα έπρεπε να κάνουμε μία εκτίμηση για τις δύο άλλες μεταγραφές που ετοιμάζει ο Ολυμπιακός, του εξτρέμ και του ακραίου μπακ, θα βλέπαμε τον Μπράϊαν Χιλ και τον Μέλε.

Ο Χιλ είναι εξτρέμ που ζητάει τρία καλοκαίρια ο Μεντιλίμπαρ-ίσως ήρθε η ώρα να τον πάρει και να συνεργαστεί μαζί του για τρίτη φορά, μετά την Έιμπαρ και τη Σεβίλλη!. Πλέον ο 25χρονος Ισπανός ενδιαφέρεται να έρθει και τα οικονομικά δεδομένα είναι πιο νορμάλ σε σχέση με το παρελθόν (λέγεται για 6-7 εκ. Ευρώ). Τον θέλουν κι άλλες ομάδες, όπως η Εσπανιόλ, αλλά χωρίς μέχρι τώρα να έχει γίνει συγκεκριμένη προσφορά.

Ο Μέλε είναι μπακ με το πλεονέκτημα ότι παίζει και δεξιά κι αριστερά, η δε Βόλφσμπουργκ ακούγεται στη Γερμανία ότι θα τον έδινε με ένα ποσό γύρω στα 2-3 εκ. Ευρώ, καθώς λήγει του χρόνου το συμβόλαιο του. Ο 29χρονος Δανός έχει εμπειρία σε μεγάλα πρωταθλήματα, όπως και σε διεθνές επίπεδο, αλλά και μεγάλο συμβόλαιο για να τον πληρώνει ομάδα στη Β΄ Γερμανίας.

Υποσημειώσεις υπάρχουν και για τους δύο. Ο Χιλ δεν είναι εύκολος, για εξτρέμ, στο γκολ. Ο Μέλε είχε στα μέσα της περασμένης σεζόν ένα καθόλου ανώδυνο τραυματισμό. Επιπλέον, υπάρχουν κι άλλες λύσεις στην ατζέντα του Ολυμπιακού, όπως ο Ελβετός Βάργκας της Σεβίλλης κι ο Γάλλος Καντιλέ της Σερβέτ για τα πλάγια της επίθεσης (η Μπαρτσελόνα απάντησε κατ' αρχάς αρνητικά για τον δανεισμό του νεαρού Μπισιβού) κι ο Πορτογάλος Πινέιρο της Φαμαλικάο για τα άκρα της άμυνας. Ακόμη τίποτα δεν είναι δεδομένο. Αλλά η αίσθηση που υπάρχει στο ρεπορτάζ είναι ότι πιο κοντά βρίσκονται ο Χιλ κι ο Μέλε.

Λεπτομέρεια: Ο Μεντιλίμπαρ εξετάζει πιο αναλυτικά την επιλογή του Μέλε, για να δώσει το οκέι. Αν το δώσει, μάλλον θα κλείσει ο Δανός.

Άσχετο: Ο Ολυμπιακός θα επαναπροσλάβει άμεσα τον Τόμας Μπενεντέτ, που ήταν το δεξί χέρι του Ανιγκό όσο ο Γάλλος ήταν στον Ολυμπιακό. Ο Μπενεντέτ ήταν αυτός που όπως έλεγαν στο Ρέντη έκανε όλη τη δουλειά.

Η φωτογραφία της ημέρας:

Παρά τα περί του αντιθέτου θρυλούμενα, ο Ολυμπιακός δεν έχει αυτό το διάστημα προσφορά για τον Μπρούνο. Είχε, δύο-τρεις, πριν λίγες εβδομάδες και τις είχε αρνηθεί. Τώρα, όμως, δεν έχει. Ούτε ο Μεντιλίμπαρ έχει ζητήσει την απομάκρυνση του.

Ο Νιγηριανός έχει τα καλά του και τα άσχημα του, αλλά κακός μπακ δεν είναι. Ειδικά για τα ευρωπαϊκά παιχνίδια και τα ντέρμπι, στα οποία χρειάζονται εξτρά αθλητικά στοιχεία, μπορεί να δώσει κάποιες λύσεις. Από εκεί και πέρα, εάν έρθει προσφορά, αυτό είναι κάτι άλλο. Θα συζητηθεί 100%.

Και για το τέλος ένα ιμότζι