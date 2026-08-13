Τι δεν πρέπει να πούμε για την ΑΕΚ από τώρα

Ο Βαγγέλης Αρναούτογλου γράφει στο Gazzetta για την τάση στην ΑΕΚ και γενικότερα στο εγχώριο ποδόσφαιρο, να ζητάμε πολύ γρήγορα απαντήσεις για πράγματα που χρειάζονται χρόνο για να αποκαλυφθούν.

Ένα αποτέλεσμα αρκεί πολλές φορές για να δημιουργηθεί μια ολόκληρη αφήγηση, μια κακή εμφάνιση μπορεί μέσα σε λίγες ώρες να αλλάξει το κλίμα και ένας χαμένος τίτλος να αποκτήσει διαστάσεις αξιολόγησης μιας ολόκληρης σεζόν.

Ο τελικός με τον ΟΦΗ προσφέρεται για τέτοιες συζητήσεις, ακριβώς επειδή η ΑΕΚ είχε το παιχνίδι στα χέρια της σε σημαντικά σημεία του και τελικά έφυγε από το γήπεδο χωρίς το Super Cup.

Η απογοήτευση είναι απολύτως δικαιολογημένη. Η ΑΕΚ προηγήθηκε, είχε στιγμές στις οποίες μπορούσε να αποκτήσει μεγαλύτερο προβάδισμα και έφτασε σε ένα σημείο του αγώνα όπου έμοιαζε να ελέγχει την κατάσταση. Η συνέχεια έφερε την ισοφάριση, το παιχνίδι οδηγήθηκε στα πέναλτι και ο ΟΦΗ ήταν εκείνος που πανηγύρισε στο τέλος. Η συγκεκριμένη εξέλιξη αφήνει στην ΑΕΚ αρκετά αγωνιστικά ζητήματα προς επεξεργασία, με ΒΑΣΙΚΟ τη διαχείριση ενός παιχνιδιού όταν αυτό βρίσκεται στα μέτρα της.

Είναι ένα θέμα που αξίζει να απασχολήσει τον Νίκολιτς και τους ποδοσφαιριστές του. Η ομάδα χρειάζεται μεγαλύτερη διάρκεια στην ένταση, καθαρότερη επιθετική λειτουργία και καλύτερη διαχείριση των στιγμών που μπορούν να καθορίσουν ένα ματς. Υπήρξαν φάσεις στον τελικό όπου η ΑΕΚ είχε τη δυνατότητα να τον τελειώσει υπέρ της. Δεν το έκανε...

Ισχύει, ωστόσο, μια ιδιαιτερότητα γύρω από αυτόν τον συγκεκριμένο τελικό που αξίζει να συνυπολογιστεί στην αποτίμησή του. Το Super Cup ήρθε σε μια χρονική στιγμή κατά την οποία η ΑΕΚ δεν είχε μπροστά της απλώς την έναρξη μιας νέας αγωνιστικής περιόδου. Επινοήθηκε ένας ειδικός κανονισμός με υποχρεωτική παρουσία δύο ποδοσφαιριστών Κ21, στοιχείο που επηρέασε τον σχεδιασμό της ενδεκάδας και τις επιλογές του Νίκολιτς.

Ο ίδιος είχε εκφράσει τη δυσφορία του για τη συγκεκριμένη συνθήκη πριν από τον τελικό, γνωρίζοντας ότι θα έπρεπε να προσαρμόσει το αγωνιστικό του πλάνο σε μια απαίτηση που δεν αποτελεί κανονικό δεδομένο μιας σημαντικής αναμέτρησης.

Εξυπακούεται ότι τούτο δεν ακυρώνει όσα συνέβησαν στο γήπεδο. Αποτελεί όμως μέρος της εικόνας. Η ΑΕΚ έπαιξε έναν επίσημο τελικό με ειδικές συνθήκες, με έναν νεαρό τερματοφύλακα να παίρνει θέση κάτω από τα δοκάρια και με επιλογές που συνδέονταν άμεσα με τον συγκεκριμένο κανονισμό. Η παρουσία του Μπαλαμώτη, άλλωστε, ήταν ένα από τα στοιχεία που συζητήθηκαν περισσότερο πριν και κατά τη διάρκεια του αγώνα. Το να συνυπολογίσουμε αυτές τις παραμέτρους στην αξιολόγηση είναι στοιχειώδης ποδοσφαιρική δικαιοσύνη. Προσέξτε, όχι δικαιολογία, αλλά δικαιοσύνη.

Πλέον, η ΑΕΚ δεν έχει την πολυτέλεια να μείνει για πολύ στην ανάλυση του Super Cup. Η πραγματική αγωνιστική δοκιμασία βρίσκεται ήδη μπροστά της και έχει μέγιστη πρόκληση ευρωπαϊκού χαρακτήρα.

Η Λέφσκι Σόφιας περιμένει στα playoffs του Champions League και το διακύβευμα είναι η είσοδος στη League Phase της διοργάνωσης. Οι δύο αναμετρήσεις που ακολουθούν θα απαιτήσουν από την ΑΕΚ μεγαλύτερη συγκέντρωση, διαφορετική διαχείριση και πολύ καθαρότερη εικόνα ως προς το επίπεδο στο οποίο μπορεί να ανταποκριθεί.

Η περυσινή σεζόν έδειξε πόσο γρήγορα αλλάζουν τα δεδομένα

Η ΑΕΚ της περασμένης περιόδου χτιζόταν ουσιαστικά από την αρχή. Ο Νίκολιτς είχε αναλάβει μια ομάδα που έπρεπε να αποκτήσει νέα αγωνιστική ταυτότητα, να προσαρμοστεί στις απαιτήσεις του και να βρει ρόλους μέσα από ένα ρόστερ που είχε σημαντικές αλλαγές. Η διαδικασία αυτή χρειάστηκε χρόνο και η πραγματικότητα της σεζόν, το επιβεβαίωσε με τον πιο καθαρό τρόπο.

Στους πρώτους μήνες υπήρξαν πολύ δύσκολες στιγμές για την ομάδα και για συγκεκριμένους ποδοσφαιριστές. Οι εμφανίσεις έδιναν τροφή στην αμφισβήτηση, τα αποτελέσματα έφερναν ένταση και αρκετές εκτιμήσεις πήραν χαρακτήρα τελικής ετυμηγορίας. Ορισμένοι παίκτες παρουσιάστηκαν ως αποτυχημένες επιλογές, η αγωνιστική λειτουργία της ομάδας τέθηκε υπό έντονη αμφισβήτηση και ο Νίκολιτς βρέθηκε αρκετές φορές στο επίκεντρο μιας συζήτησης που ζητούσε άμεσες απαντήσεις.

Η συνέχεια αποδείχθηκε διαφορετική. Η ομάδα απέκτησε συνοχή, οι ρόλοι ξεκαθάρισαν, αρκετοί ποδοσφαιριστές ανέβασαν την απόδοσή τους και η δουλειά του προπονητή άρχισε να αποτυπώνεται περισσότερο στο γήπεδο. Η ΑΕΚ έφτασε στην κατάκτηση του πρωταθλήματος και η εικόνα της στο τέλος της διαδρομής απείχε σημαντικά από εκείνη των πρώτων μηνών.

Η περυσινή πορεία αποτελεί μια υπενθύμιση της αξίας που έχει η εξέλιξη

Εδώ βρίσκεται ένα πολύ χρήσιμο μάθημα για το σήμερα. Πέρυσι υπήρξαν εκτιμήσεις που αποδείχθηκαν υπερβολικά πρόωρες επειδή προσπάθησαν να περιγράψουν μια ομάδα τη στιγμή που ακόμη διαμορφωνόταν. Οι μήνες που ακολούθησαν έδωσαν διαφορετική εικόνα και η κατάκτηση του πρωταθλήματος αποτέλεσε την πιο ισχυρή απάντηση στην ανάγκη για τόσο γρήγορες ετυμηγορίες.

Φέτος, ο Νίκολιτς έχει στα χέρια του μια ομάδα την οποία γνωρίζει πολύ καλύτερα. Γνωρίζει το περιβάλλον, τις απαιτήσεις, τους ποδοσφαιριστές και έχει ήδη μια ολόκληρη σεζόν εμπειρίας από τη διαχείριση της ΑΕΚ. Παράλληλα, η ομάδα ξεκινά ως πρωταθλήτρια και οι απαιτήσεις είναι πλέον υψηλότερες. Η Ευρώπη προσθέτει επιπλέον ένα επίπεδο πίεσης και η πρόκριση απέναντι στη Λέφσκι αποτελεί άμεσο στόχο με τεράστια αγωνιστική και οικονομική σημασία.

Λογικά, σε έναν συγκεκριμένο βαθμό, η φετινή ΑΕΚ θα περνά από αυστηρότερη αξιολόγηση εν συγκρίσει με την περυσινή. Χρειάζεται να δείξει νωρίτερα ότι έχει λύσει προβλήματα που πέρυσι εμφανίστηκαν στην πορεία. Το Super Cup, λοιπόν, μπορεί να λειτουργήσει ως χρήσιμο καμπανάκι ακριβώς επειδή ήρθε λίγο πριν από τις αναμετρήσεις με τη Λέφσκι.

Η ΑΕΚ είδε στην πράξη κάποια σημεία τα οποία πρέπει να βελτιώσει. Η απάντηση θα έρθει πολύ σύντομα και θα έχει μεγαλύτερη αξία από οποιαδήποτε συζήτηση της επόμενης ημέρας. Η ευρωπαϊκή πρόκληση απαιτεί από την ομάδα να μετατρέψει την απογοήτευση σε αγωνιστική αντίδραση.

Αξιολόγηση μέσα από τη διαδρομή

Οι αγώνες των playoffs του Champions League είναι τόσο κοντά. Η ΑΕΚ θα χρειαστεί να είναι πιο ώριμη στις αποφάσεις της, πιο αποτελεσματική στις ευκαιρίες της και περισσότερο συγκεντρωμένη στις λεπτομέρειες που καθορίζουν μια ευρωπαϊκή πρόκριση. Η πρόκληση είναι πολύ μεγαλύτερη από έναν εγχώριο τίτλο που χάθηκε σε μια διαδικασία πέναλτι.

Ο τελικός με τον ΟΦΗ προσφέρει επομένως υλικό για δουλειά, επίσης έναν λόγο να θυμηθούμε την περυσινή διαδρομή. Η ΑΕΚ τότε χρειάστηκε μήνες για να παρουσιάσει την εικόνα που τελικά την οδήγησε στην κορυφή. Πολλές από τις κρίσεις που διατυπώθηκαν νωρίς, έχασαν την αξία τους όσο η ομάδα προχωρούσε και αποκτούσε αγωνιστική σταθερότητα.

Αυτό είναι το σημείο που προσωπικά θα κρατούσα περισσότερο από οτιδήποτε άλλο μετά τον χαμένο τελικό. Η κριτική στην ΑΕΚ πρέπει να είναι αυστηρή, συγκεκριμένη και καθημερινή. Ο κόσμος έχει κάθε δικαίωμα να απαιτεί καλύτερη εικόνα και η ομάδα έχει την υποχρέωση να δώσει απαντήσεις μέσα στο γήπεδο. Η τελική αξιολόγηση μιας ομάδας, ωστόσο, προκύπτει από τη διαδρομή της και όχι από μία όντως κακή βραδιά, στις 12 του Αυγούστου.