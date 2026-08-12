Πουρσανίδης: «Ευθύνη για μας αυτό που ζει τώρα ο κόσμος μας»

Όσα δήλωσε ο γενικός διευθυντής του ΟΦΗ, Ηλίας Πουρσανίδης μετά την κατάκτηση του Super Cup.

Ο ΟΦΗ επικράτησε στα πέναλτι της ΑΕΚ και κατέκτησε το Super Cup, με τον Ηλία Πουρσανίδη μετά τον τελικό να μιλάει στον ΣΚΑΪ υπογραμμίζοντας πως τα δύο τελευταία τρόπαια της ομάδας πρέπει να έχουν ως αποτέλεσμα την αλλαγή νοοτροπίας και φυσικά να βοηθήσουν στο να μεγαλώσει κι άλλο ο σύλλογος με την κατασκευή νέου γηπέδου.

«Ζούμε ιστορικές στιγμές. Τέτοια τρόπαια δεν είναι κάτι που μπορεί ο ΟΦΗ να έχει συνέχεια. Αλλά όπως είπε ο προπονητής όταν έχουμε την ευκαιρία πρέπει να ορμάμε. Πρέπει να διαχειριστούμε σωστά αυτές τις επιτυχίες και να αξιοποιήσουμε όπως πρέπει», ανέφερε αρχικά και συνέχισε λέγοντας:

«Έχουμε μπροστά μας τα ευρωπαϊκά παιχνίδια που πρέπει να τα χαρούμε και να πάρουμε ό,τι καλύτερο. Αυτά τα τρόπαια μπορούν να μας αλλάξουν την νοοτροπία μας και να νιώθουμε σαν μεγάλη ομάδα διεκδικώντας τη νίκη σε κάθε παιχνίδι και το άλλο είναι το γήπεδό μας. Αυτά τα δύο πράγματα πρέπει να φέρουν τα δύο τρόπαια που πήραμε. Ο κόσμος του ΟΦΗ πρέπει να είναι πάντα δίπλα στην ομάδα. Υπάρχουν γενιές που δεν είχαν νιώσει τέτοια χαρά και τώρα νιώθουν περήφανοι. Πρέπει να αλλάξουμε και τη νοοτροπία μας και είναι ευθύνη για μας αυτό που ζει τώρα ο κόσμος μας».