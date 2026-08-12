Μπούσης: «Δώσαμε ένα όνειρο σε όλες τις ομάδες, το επόμενο βήμα είναι να κάνουμε το γήπεδο»

Ο ισχυρός άνδρας του ΟΦΗ, Μιχάλης Μπούσης εξέφρασε την περηφάνεια του για την κατάκτηση του Super Cup και μίλησε για τον μεγάλο του στόχο, την κατασκευή του νέου γηπέδου.

Όσα είπε ο Μιχάλης Μπούσης στον ΣΚΑΪ μετά την κατάκτηση του Super Cup από τον ΟΦΗ:

Για τους τέσσερις τελικούς και τα δύο τρόπαια επί της προεδρίας του: «Είναι ένα απίστευτο συναίσθημα αυτό που νιώθω και είμαι πολύ περήφανος για αυτή την ομάδα, αλλά και για όλες τις ομάδες στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Προσπαθούμε να δείχνουμε τον καλύτερό μας εαυτό και να κάνουμε τον κόσμο του ΟΦΗ περήφανο. Ειδικά από τη στιγμή που καταφέραμε να κερδίσουμε εδώ, στο σπίτι μας».

Για τη δυναμική που αποκτά ο ΟΦΗ: «Ήταν ένα όνειρο όταν ήρθα εδώ. Αναλάβαμε μία ομάδα που τότε δεν πατούσε τόσο καλά και ήθελα να κάνω κάτι διαφορετικό, να φέρω μία άλλη νοοτροπία και να δείξουμε ότι αυτό το νησί και αυτή η ομάδα αξίζουν περισσότερα. Όλες οι ομάδες της επαρχίας δικαιούνται να παίξουν ένα τέτοιο παιχνίδι και να έχουν τις πιθανότητές τους να το κερδίσουν, όπως έκανε σήμερα ο ΟΦΗ. Νομίζω ότι δώσαμε ένα όνειρο σε όλες τις ομάδες, ώστε να παλέψουν και να δείξουν τον καλύτερό τους εαυτό. Ο Θεός είναι μεγάλος και κάπου-κάπου δίνει και σε εμάς κάτι».

Για τους επόμενους στόχους: «Το έχω ξαναπεί. Είμαστε μία ομάδα που μπορεί να κερδίσει οποιονδήποτε, αλλά μπορεί και να χάσει από οποιονδήποτε. Παίζουμε όμως όλα τα παιχνίδια με αξιοπρέπεια και στα ίσια. Αυτό που ζητάω από τους παίκτες και την ομάδα μου είναι να δίνουν τον καλύτερό τους εαυτό σε κάθε παιχνίδι. Τους ευχαριστώ πάρα πολύ γιατί έδωσαν μία τεράστια χαρά σε αυτό το νησί».

Για τη στιγμή με τον Μάριο Ηλιόπουλο: «Συγχαρητήρια και στον κ. Ηλιόπουλο για όσα έχει κάνει στην ΑΕΚ. Ήταν πρωταθλητές πέρυσι και το άξιζαν. Εύχομαι να κάνουν μία καλή πορεία στην Ευρώπη και να σηκώσουν κι αυτοί έναν ευρωπαϊκό τίτλο, όπως έκανε ο Ολυμπιακός με το Conference League. Έχω μεγάλη εκτίμηση και για τον Ολυμπιακό, τον κ. Σαββίδη και τον κ. Αλαφούζο, γιατί αυτοί οι άνθρωποι βάζουν αρκετά χρήματα στις ομάδες τους ώστε να έχουν μία αξιοπρεπή παρουσία στην Ευρώπη. Ελπίζω το ίδιο να κάνουμε κι εμείς και να κάνουμε τους Έλληνες περήφανους».

Για το αν του είπε κάτι άλλο ο Μάριος Ηλιόπουλος πέρα από συγχαρητήρια: «Όχι, μόνο συγχαρητήρια και την αγάπη του».

Για το που αφιερώνει το τρόπαιο: «Το αφιερώνω σε όλο το νησί σε όλη την Κρήτη. Τώρα φτιάχνουμε το προπονητικό και το επόμενο βήμα είναι το γήπεδο. Το αξίζει ο ΟΦΗ. Εύχομαι όλοι να βάλουν το χεράκι τους και να κάνουμε το γήπεδο, όπως και όλες οι ομάδες. Θέλω η Ελλάδα να προοδεύει».