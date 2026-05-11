AEK: Οι μυθικότερες αντιδράσεις των φίλων της Ένωσης στο γκολ του Ζοάο Μάριο (vids)
Από το βράδυ της Κυριακής, οι φίλοι της ΑΕΚ πίνουν νερό στο όνομα του Ζοάο Μάριο, κυρίως λόγω του γκολ που πέτυχε στις καθυστερήσεις του αγώνα κόντρα στον Παναθηναϊκό, με το οποίο η Ένωση «σφράγισε» και επίσημα το πρωτάθλημα της Superleague.
Μέχρι όμως ο Πορτογάλος να πετύχει το buzzer beater που «χάρισε» τον τίτλο στην ομάδα του Μάρκο Νικόλιτς, οι «καρδιές» των κιτρινόμαυρων φιλάθλων είχαν... «σπάσει» από αγωνία, με πολλούς από αυτούς να ανεβάζουν τις αντιδράσεις του στα social media και, όπως ήταν αναμενόμενο, έγιναν αμέσως viral και απέσπασαν πολλές «καρδιές».
Τα δημοφιλή αυτά βιντεάκια δεν θα μπορούσαν να μην έχουν άρωμα από την ελληνική showbiz, καθώς μέσα σε εκείνα υπάρχει και η αντίδραση του νεαρού ηθοποιού, Άγγελου Κάμμα, ο οποίος φέτος έχει κλέψει τις καρδιές όλων μας, υποδυόμενος τον μικρό Σπυράκο στον νέο κύκλο επεισοδίων της δημοφιλούς σειράς «Το Σόι Σου».
Δείτε μαζεμένες τις καλύτερες από αυτές
@mariettamach ΑΕΚΑΡΑ ΜΟΥΥΥ ΜΑΣ ΤΡΕΛΑΝΕΣ 💛🖤💛🖤#aek #protathima ♬ πρωτότυπος ήχος - mariettamach @nerantzakiii Μονο ΑΕΚ💛 #fyp #fypgreece #aek #aekfc ♬ Originalton - nerantzakiii @joannastavropoulou Campeones 🏆 Θανάσης Σταυροπουλος 22 ετών με πίεση🤣 @IamThanasisStavropoulos #fyp #aek #aekfc #champions #2026 @AEK FC ♬ som original - ¡It🅰️llo @antonisantonopoulos1 @Φωτεινη Κλωναριδου @Giorgos Sotiria Klon @Kloo ♬ πρωτότυπος ήχος - Aek.edits @verrmar #aek #aekfc ♬ πρωτότυπος ήχος - ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ @krs_vasiliki Δεν έχει σπάσει το σπίτι γιατί δεν μπορούσε να το πιστέψει ακόμα 😂💛 Εσάς τι γίνεται στα σπίτια σας; 😂 original21 #AEK #CHAMPIONS #allwynarena #aekfc #fy @AEK FC ♬ πρωτότυπος ήχος - George.George @kammasaggelos Στην κορυφή της Ελλάδας εκεί που ανήκουμε! Πρωταθλήτρια 2026! 🏆🦅»#aek #original21 #aekfc #viral #fyp ♬ πρωτότυπος ήχος - Άγγελος Καμμάς
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.