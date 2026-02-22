Με 2 γκολ που επετεύχθησαν στο πρώτο 45λεπτο του αγώνα διαμορφώθηκε το σκορ στο Άρης - Κηφισιά (1-1).

Στο 1-1 έμεινε τελικώς το Άρης - Κηφισιά στον αγώνα της Θεσσαλονίκης. Μετά το εξαιρετικό γκολ του Γκαρέ στο 41' για τον Άρη οι φιλοξενούμενοι ισοφάρισαν στο 44' με τον Χριστόπουλο. Στον αγώνα υπήρχαν αρκετές φάσεις και το δοκάρι του Αλφαρέλα ενώ οι παίκτες του Άρη ζήτησαν σε τουλάχιστον 2 περιπτώσεις πέναλτι.