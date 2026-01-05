Η ατάκα του Γιάρεμτσουκ στον Ζέλσον: «Για μένα σκόραρες» (vid)
Σε ένα βίντεο που διαρκεί λίγο περισσότερο από 9 λεπτά ο Ολυμπιακός συμπεριέλαβε όλα όσα έγιναν πριν και μετά την κατάκτηση του Super Cup από τους Πειραιώτες χάρις στο 3-0 με τον ΟΦΗ στο Παγκρήτιο Στάδιο. Στο 4.14 του βίντεο υπάρχει η φοβερή ατάκα του Γιάρεμτσουκ προς τον Ζέλσον για το ακυρωθέν γκολ του: «Ζέλσον για μένα σκόραρες. Για μένα». Δίπλα του ήταν ο χαμογελαστός Τσικίνιο. Κατά τα άλλα στην παρακάμερα υπάρχουν οι πανηγυρισμοί των Ερυθρόλευκων και η αποθέωση - από τον κόσμο - προς την ομάδα και τον Βαγγέλη Μαρινάκη.
𝟏𝟗 𝚻𝚰𝚻𝚲𝚶𝚰— Olympiacos FC (@olympiacosfc) January 4, 2026
Ο Βαγγέλης Μαρινάκης είναι ο πρόεδρος με τους περισσότερους τίτλους στην ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου και όλοι μαζί συνεχίζουμε δυνατά για ακόμα περισσότερους!
𝟭𝟵 𝗧𝗥𝗢𝗣𝗛𝗬 𝗧𝗜𝗧𝗟𝗘𝗦
Evangelos Marinakis, is the president with the most trophy… pic.twitter.com/CjOyKrAdNk
