Η ατάκα του Γιάρεμτσουκ στον Ζέλσον: «Για μένα σκόραρες» (vid)

Ο Ολυμπιακός έδωσε στην δημοσιότητα την παρακάμερα από τον τελικό του Super Cup με την απολαυστική ατάκα του Ουκρανού και τους πανηγυρισμούς που ακολούθησαν.

Σε ένα βίντεο που διαρκεί λίγο περισσότερο από 9 λεπτά ο Ολυμπιακός συμπεριέλαβε όλα όσα έγιναν πριν και μετά την κατάκτηση του Super Cup από τους Πειραιώτες χάρις στο 3-0 με τον ΟΦΗ στο Παγκρήτιο Στάδιο. Στο 4.14 του βίντεο υπάρχει η φοβερή ατάκα του Γιάρεμτσουκ προς τον Ζέλσον για το ακυρωθέν γκολ του: «Ζέλσον για μένα σκόραρες. Για μένα». Δίπλα του ήταν ο χαμογελαστός Τσικίνιο. Κατά τα άλλα στην παρακάμερα υπάρχουν οι πανηγυρισμοί των Ερυθρόλευκων και η αποθέωση - από τον κόσμο - προς την ομάδα και τον Βαγγέλη Μαρινάκη.