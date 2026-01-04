Κυνικά, αλλά η δουλειά έγινε…

Ο Αντώνης Καρπετόπουλος γράφει για την νίκη του Ολυμπιακού στον τελικό του Super Cup, τον κυνισμό του Μεντιλίμπαρ που περίμενε την κόπωση του ΟΦΗ και την δυσκολία χωρίς τον Ελ Καμπί.

Στην εφημερίδα, την παραμονή της διεξαγωγής του Super Cup, έγραφα ότι αυτό ως θεσμός αποτελεί μια μικρή απόδειξη του πόσο το επαγγελματικό μας ποδόσφαιρο δυσκολεύεται να στηρίξει θεσμούς που μόνο του δημιούργησε και που σε άλλες ευρωπαϊκές λίγκες στις οποίες υπάρχουν φέρνουν χρήματα. Οι Ιταλοί και οι Ισπανοί χρόνια τώρα έχουν δώσει στα δικά τους Σουπερ καπ χαρακτήρα Final 4: παίρνουν μέρος σε αυτά, όχι μόνο ο πρωταθλητής και ο κυπελλούχος αλλά και οι δυο ομάδες που έφτασαν στους ημιτελικούς του κυπέλλου ή που τερμάτισαν στο πρωτάθλημα στη δεύτερη και στην τρίτη θέση – η φόρμουλα διεξαγωγής δεν είναι πάντα και παντού ίδια. Τα ματς διεξάγονται στις αραβικές χώρες (συνήθως, αλλά όχι πάντα, στο Ριάντ), τα τρία παιγνίδια που γίνονται μεταδίδονται τηλεοπτικά σε όλο τον κόσμο: φέρνουν πολλά χρήματα πραγματικά από το πουθενά.

Οι Αγγλοι, που δεν αγαπούν τα Final4 αλλά τους τελικούς, διοργανώνουν το δικό τους Super Cup, δηλαδή το ματς ανάμεσα στον πρωταθλητή και στον κυπελλούχο ή τον φιναλίστ του κυπέλλου, ακριβώς πριν αρχίσει η Premier League. Είναι το πρώτο ματς της σεζόν και συνήθως γίνονται σε αυτό εκπλήξεις: τον περασμένο Αύγουστο η Κρίσταλ Πάλας κέρδισε την Λίβερπουλ. Εδώ η συγκεκριμένη διοργάνωση έχει περάσει από τα χίλια κύματα. Ας ελπίσουμε η ανάστασή της χθες στο Παγκρήτιο να είναι οριστική. Κέρδισε το τρόπαιο ο Ολυμπιακός, αλλά και ο ΟΦΗ που άντεξε στο ενενηντάλεπτο τίμησε την διοργάνωση: κατέρρευσε στην παράταση γιατί ο πάγκος του δεν μπορεί να ανταγωνιστεί αυτόν του πρωταθλητή. Από τον οποίο ήρθαν ο Γιάρεμτσουκ, ο Καλογερόπουλος και ο Γιαζίτζι που άλλαξαν την εικόνα του στην παράταση.

Η πιο επιδραστική αλλαγή

Ο Ολυμπιακός ήταν φαβορί για την κατάκτηση του τρόπαιου έστω κι αν ο τελικός του έγινε στο Παγκρήτιο: μάλλον καλύτερα που υπήρξε αυτή η επιλογή γιατί υπήρξε για την έκβαση του ματς λίγο σασπένς, που αμφιβάλω αν θα υπήρχε αν το παιγνίδι γινόταν στο ΟΑΚΑ ή στο Καραϊσκάκη. Ο Ολυμπιακός κέρδισε ένα τρόπαιο κυρίως γιατί ο Μεντιλίμπαρ έδειξε τον μέγιστο κυνισμό του. Βλέποντας ότι το ματς οδηγούταν στην παράταση (και γιατί ο Ολυμπιακός μετά το 70΄είχε κατεβάσει στροφές και δυσκολευόταν να βρει φάσεις) περίμενε εμφανώς πολύ να κάνει αλλαγές περιμένοντας να κουραστεί ο ΟΦΗ, όσο πιο πολύ αυτό ήταν δυνατόν. Ετσι έβαλε τον Γιάρεμτσουκ για να παίξει με δυο κυνηγούς μόλις στο 92΄ενώ και τους Στρεφέτσα, Νασιμέντο και Γιαζίτζι τους χρησιμοποίησε μόνο στην παράταση κι όταν μάλιστα ο Ταρέμι άνοιξε το σκορ με πέναλτι στο 95΄ .Η κυνική επιλογή της αναμονής του φρεσκαρίσματος της ενδεκάδας δικαιώθηκε εκ του αποτελέσματος, αν και η πιο επιδραστική για την εξέλιξη του ματς αλλαγή ήταν το πέρασμα του Καλογερόπουλου στη θέση του Μπιανκόν που προέκυψε όχι γιατί ο κόουτς κάτι είδε, αλλά γιατί ο Μπιανκόν τραυματίστηκε.

Ο Καλογερόπουλος, που θέλει να μείνει στον Ολυμπιακό και κάνει ήδη από την προετοιμασία ότι μπορεί για να πείσει τον προπονητή του, κέρδισε το πέναλτι με το οποίο ο Ολυμπιακός άνοιξε το σκορ και βρήκε με κεφαλιά το γκολ του 2-0 που έβαλε τέλος στην όποια αγωνία για την έκβαση του ματς. Όλα αυτά αφού ο σταθερότατος Τζολάκης, που στο πρώτο ημίχρονο χρειάστηκε να σταματήσει τον Σαλσέδο σε τε α τετ στο 24΄, έκανε στο 98΄ την επέμβαση του αγώνα κρατώντας το 1-0 σε πλασέ του Ισάκα: η ευκαιρία ήταν η τελευταία ενός ψυχωμένου ΟΦΗ που όμως δεν ήταν δυνατόν να ανατρέψει σε βάρος του σκορ όταν μάλιστα οι κυνηγοί του (Φούντας, Νους, Σενγκέλια) έφυγαν από το γήπεδο είτε εξαιτίας ενοχλήσεων, είτε γιατί ήταν εξουθενωμένοι.

Μόνο όταν κρίθηκε απαραίτητο

Κατά τα άλλα αυτό είναι το τρίτο ματς στη σειρά που ο Ολυμπιακός δεν κερδίζει σε ενενηντάλεπτο και το δεύτερο στο οποίο χωρίς τον Ελ Καμπί δείχνει στο ενενηντάλεπτο δυσκολία στο γκολ. Αυτά από μόνα τους αποτελούν λόγους προβληματισμού πλην όμως θα ήταν λάθος να συγκρίνουμε μήλα με πορτοκάλια: το παιγνίδι με τον ΟΦΗ δεν ήταν ένα ματς πρωταθλήματος (όπως αυτό με την Κηφισιά) αλλά ένας μονός τελικός κι ο στόχος του Μεντιλίμπαρ ήταν να κατακτήσει το τρόπαιο – δεν έχει και πολλά στην προσωπική του τροπαιοθήκη. Η αντιμετώπιση του ματς έγινε με σκοπό την τελική επικράτηση ακόμα και στην παράταση: η εντύπωσή μου είναι ότι ο Βάσκος αποδέχτηκε αυτή την πιθανότητα από πολύ νωρίς και αυτό που κυρίως πρόσεξε είναι να μην υπάρξει ο παραμικρός κίνδυνος μετά το 70΄όταν ο Ολυμπιακός έδειξε και σημάδια κόπωσης αφού έπεσε η απόδοση του Ζέλσον, που ήταν από τους καλύτερους, αλλά και του Τσικίνιο που χάθηκε και του Ποντένσε που δεν έβρισκε χώρους από το πρώτο ημίχρονο. Ενας άλλος προπονητής ίσως έβαζε πιο νωρίς τους Γιάρεμτσουκ, Στρεφέτσα και Γιαζίτζι: όχι ο Μεντιλίμπαρ σε αυτό το ματς. Φάνηκε πως θα τους χρησιμοποιούσε μόνο όταν έκρινε πως η άμυνα του ΟΦΗ κουράστηκε ή όταν ο Ολυμπιακός θα άνοιγε το σκορ και αυτοί θα είχαν χώρους. Και δεν θα πνίγονταν από την πίεση να βρουν γκολ νίκης.

Η ζωή χωρίς τον Ελ Καμπί

Ο Ολυμπιακός, με πρωταγωνιστές μάλιστα παιδιά του από τις Ακαδημίες (Μουζακίτη, Τζολάκη, Καλογερόπουλο,) κέρδισε το τρόπαιο που κατά κάποιο τρόπο επιβραβεύει τα όσα πολύ σωστά έκανε πέρυσι, αλλά δύσκολα θα αποφύγει δυο συζητήσεις. Η πρώτη αφορά την απουσία του Ελ Καμπί. Ακούω πολλούς να επαναλαμβάνουν ότι η απουσία του Μαροκινού φαίνεται πιο πολύ από αυτό που όλοι περίμεναν, ενώ εκφράζονται και ανησυχίες για το πόσο θα στοιχίσει αυτή στο πρωτάθλημα, στα ματς του οποίου δεν υπάρχει παράταση ώστε να εκμεταλλευτεί ο Ολυμπιακός την κόπωση όποιων αμύνονται μαζικά. Αναρωτιέμαι πραγματικά αυτοί που τα λένε αυτά τι περίμεναν. Να αλλάξει ο Ολυμπιακός στυλ παιγνιδιού επειδή λείπει ο φορ του; Είναι απίθανο: οι ομάδες κάνουν αυτό που είναι συνηθισμένες – χθες ο Ολυμπιακός είχε με τον αέρα κόντρα 9 σέντρες στα πρώτα 20 λεπτά! Επίσης είναι πολύ δύσκολο για όποιον αγωνίζεται στην θέση του Ελ Καμπί (ακόμα κι αν αυτός είναι ο έμπειρος Ταρέμι) να μην έχει στο μυαλό του την σύγκριση με τον προκάτοχό του. Ο Ολυμπιακός θα δυσκολευτεί χωρίς τον Μαροκινό πολύ, διότι η παρουσία του στην αντίπαλη περιοχή κάνει το παιγνίδι του Ολυμπιακού να μοιάζει περισσότερο οργανωμένο από όσο είναι. Για να αντιμετωπιστεί η απουσία θα πρέπει η ομάδα του Μεντιλίμπαρ να πάρει πιο πολλά ρίσκα – αυτό όμως χθες δεν χρειαζόταν.

Η δεύτερη συζήτηση που έχει ξεκινήσει πριν καλά καλά κοπάσουν τα πανηγύρια για την κατάκτηση του 5ου Super Cup στην ιστορία της ομάδας αφορά την ανάγκη απόκτησης εξτρέμ στην τρέχουσα μεταγραφική περίοδο κτλ κτλ. Επειδή αυτό ως θέμα είναι περισσότερο ενδιαφέρον θα μου επιτρέψετε να πω δυο πράγματα αύριο…