Ο Κώστας Νικολακόπουλος ανέλυσε στους Galacticos το τι δεν πήγε καλά για τον Ολυμπιακό στο 0-0 με τον ΠΑΟΚ και όχι μόνο.

Ο ρεπόρτερ του Ολυμπιακού, Κώστας Νικολακόπουλος, μιλώντας Galacticos by Interwetten εκτός από το ρεπορτάζ παρέθεσε όλα τα άλλα δεδομένα. Στάθηκε στο ότι ο Ολυμπιακός - που φαίνεται να παίζει πιο καλά φέτος μακριά από το γήπεδο Καραϊσκάκη - δεν βρίσκει εύκολα το γκολ αλλά ότι παρόλα αυτά είναι εδώ και στέκεται όρθιος. Δείτε το ρεπορτάζ του και όλη την ανάλυσή του.