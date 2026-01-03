Κόντης: «Πρέπει να σηκώσουμε το κεφάλι, στο ποδόσφαιρο μετράει το αποτέλεσμα»

Οι δηλώσεις του Χρήστου Κόντη στην κάμερα του Mega μετά την ήττα του ΟΦΗ στο Super Cup με τον Ολυμπιακό στο Ηράκλειο.

Ο ΟΦΗ έκανε την κορυφαία του εμφάνιση στη σεζόν στο Super Cup με τον Ολυμπιακό στο Παγκρήτιο Στάδιο, όμως βρήκε απέναντι του έναν φανταστικό Τζολάκη και εν τέλει «λύγισε» στην παράταση (3-0). Ο τεχνικός του Ομίλου, Χρήστος Κόντης, στάθηκε στις χαμένες ευκαιρίες των Σαλσέδο - Ισέκα και στάθηκε στο αποτέλεσμα που είναι το μοναδικό που μετράει στο ποδόσφαιρο.

Οι δηλώσεις του Χρήστου Κόντη

«Σίγουρα υπάρχει απογοήτευση. Ήμασταν, πάλι, πολύ ανταγωνιστικοί και είχαμε ευκαιρίες. Είχαμε μεγάλη ευκαιρία στο πρώτο μέρος για να προηγήθούμε και θα μπορούσαμε να ισοφαρίσουμε στη φάση του Ισέκα που δεν πάσαρε στον Θεοδοσουλάκη.

Ήμασταν μέχρι ένα σημείο ανταγωνιστικοί. Όμως έπαιξε ρόλο η ποιότητα και δεχθήκαμε δύο τερμάτα απόστατικές φάσεις. Πρέπει να σηκώσουμε το κεφάλι ψηλά. Ήταν ένα τρόπαιο που δεν καταφέραμε να κερδίσουμε και πρέπει να δούμε την επόμενη ημέρα.

Στο ποδόσφαιρο δεν αρκεί η εμφάνιση. Το αποτέλεσμα μετράει για τις ομάδες και τον κόσμο. Πρέπει να βελτιωθούμε και να μειώσουμε τα λάθη μας. Να γίνουμε καλύτεροι με την μπάλα στα πόδια».