Το μήνυμα του διοικητικού ηγέτη του ΟΦΗ, Μιχάλη Μπούση, μέσω ανάρτησης στα Social Media μετά την ήττα από τον Ολυμπιακό, στο Super Cup.

Ο ΟΦΗ ήταν ιδαίτερα ανταγωνιστικός στο Super Cup με τον Ολυμπιακό στο Παγκρήτιο Στάδιο, όμως δε βρήκε το γκολ που άξιζε και εν τέλει «λύγισε» στην παράταση, όπου έχασε με σκορ που δεν αντικατοπτίζει την εικόνα του ματς.

Μετά την απώλεια του τίτλου ο διοικητικός ηγέτης των Κρητικών, Μιχάλης Μπούσης, με story του στο Instagram εξέφρασε την περηφάνεια για τη μεγάλη προσπάθεια των ποδοσφαιριστών του, τονίζοντας πως έπαιξαν με καρδιά.

«Παίξαμε με την καρδιά σας. Είμαι περήφανος για όλους σας», είναι το μήνυμα οτυ ισχυρού άνδρα του Ομίλου.