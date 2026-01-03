Ολυμπιακός: Το απόλυτο πάρτι των παικτών μετά την κατάκτηση του Super Cup (vid)
Το τρίτο... ημίχρονο από το Ολυμπιακός - ΟΦΗ (3-0) για τον τελικό του Super Cup στο Παγκρήτιο Στάδιο είχε στα αποδυτήρια τους πανηγυρισμούς των παικτών του πειραϊκού συλλόγου για την κατάκτηση του τίτλου. Ο Ροντινέϊ ήταν ξανά η ψυχή των αποδυτηρίων και το... πάρτι ήταν non stop με σαμπάνιες, τραγούδια και χορευτικά. Δείτε το βίντεο που ανέβασε στο Instagram του ο Ολυμπιακός.
🔴🙌 Το… «πάρτι» των παικτών του Ολυμπιακού για την κατάκτηση του Σούπερ Καπ.— gazzetta.gr (@gazzetta_gr) January 3, 2026
📹 @olympiacosfc pic.twitter.com/GYtSsQdy1Q
