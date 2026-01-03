Ολυμπιακός: Το απόλυτο πάρτι των παικτών μετά την κατάκτηση του Super Cup (vid)     

Με μπροστάρη τον Ροντινέϊ, σαμπάνιες και τραγούδια οι παίκτες της ομάδας του Ολυμπιακού γιόρτασαν την κατάκτηση του Super Cup.

Το τρίτο... ημίχρονο από το Ολυμπιακός - ΟΦΗ (3-0) για τον τελικό του Super Cup στο Παγκρήτιο Στάδιο είχε στα αποδυτήρια τους πανηγυρισμούς των παικτών του πειραϊκού συλλόγου για την κατάκτηση του τίτλου. Ο Ροντινέϊ ήταν ξανά η ψυχή των αποδυτηρίων και το... πάρτι ήταν non stop με σαμπάνιες, τραγούδια και χορευτικά. Δείτε το βίντεο που ανέβασε στο Instagram του ο Ολυμπιακός.

 

@Photo credits: Η φωτογραφία είναι από το επίσημο Instagram του Ολυμπιακού
     

