Με μπροστάρη τον Ροντινέϊ, σαμπάνιες και τραγούδια οι παίκτες της ομάδας του Ολυμπιακού γιόρτασαν την κατάκτηση του Super Cup.

Το τρίτο... ημίχρονο από το Ολυμπιακός - ΟΦΗ (3-0) για τον τελικό του Super Cup στο Παγκρήτιο Στάδιο είχε στα αποδυτήρια τους πανηγυρισμούς των παικτών του πειραϊκού συλλόγου για την κατάκτηση του τίτλου. Ο Ροντινέϊ ήταν ξανά η ψυχή των αποδυτηρίων και το... πάρτι ήταν non stop με σαμπάνιες, τραγούδια και χορευτικά. Δείτε το βίντεο που ανέβασε στο Instagram του ο Ολυμπιακός.