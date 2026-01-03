Ολυμπιακός - ΟΦΗ 3-0: Τα highlights του τελικού του Super Cup
Ο Ολυμπιακός επικράτησε 3-0 του ΟΦΗ και κατέκτησε τον πρώτο τίτλο εντός του 2026.
Στο Παγκρήτιο οι δύο ομάδες αναμετρήθηκαν στον τελικό του Super Cup και ο ΟΦΗ στο 24' είχε την πρώτη καλή στιγμή με τον Σαλσέδο, αλλά απέκρουσε ο Τζολάκης.
Ο Ολυμπιακός στο πρώτο ημίχρονο είχε καλές στιγμές με Ταρέμι, Μουζακίτη, Μπιανκόν, αλλά δεν κατάφερε να τις αξιοποιήσει, λόγω και του Χριστογεώργου.
Το ματς πήγε στην παράταση και εκεί ο Ολυμπιακός έβγαλε ποιότητα, εκμεταλλεύτηκε τα δώρα των Κρητικών και πήρε το τρόπαιο. Στο 93' ο Κωστούλας σε εναέρια μονομαχία βρήκε με τον αγώνα τον Καλογερόπουλο και ο Τσακαλίδης έδειξε την άσπρη βούλα.
Ο Ταρέμι ευστόχησε για το 1-0 στο 95' και ο Καλογερόπουλος στο 107' έκανε το 2-0. Ο Αποστολάκης έκανε ένα αχρείαστο φάουλ εκτός περιοχής, ο Μουζακίτης το εκτέλεσε και ο Καλογερόπουλος με κεφαλιά έκανε το 2-0, τη στιγμή που ο Χριστογεώργος είχε κακή έξοδο.
Στο 113' ο Γιαζίτζι με ατομική ενέργεια κι ωραίο σουτ διαμόρφωσε το τελικό 3-0.
Τα highlights του αγώνα
