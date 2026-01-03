Ολυμπιακός - ΟΦΗ: Ο Μαρινάκης αποθεώθηκε από τον ερυθρόλευκο κόσμο

Γιώργος Σακελλαρίου
Ολυμπιακός - ΟΦΗ

Οι πανηγυρισμοί των παικτών του Ολυμπιακού με τον κόσμο τους για την κατάκτηση του Super Cup και η αποθέωση για τον μεγαλομέτοχο Βαγγέλη Μαρινάκη.

Ο Ολυμπιακός στο Παγκρήτιο νίκησε τον ΟΦΗ στην παράταση με 3-0 και πανηγύρισε την κατάκτηση του πέμπτου Super Cup στην ιστορία του.

Στο τέλος του ματς οι παίκτες των Πειραιωτών πανηγύρισαν τον τίτλο με τους 8.000 οπαδούς τους που βρέθηκαν στο γήπεδο και τραγούδησαν μαζί τους για την κατάκτηση του τροπαίου.

Ο μεγαλομέτοχος Βαγγέλης Μαρινάκης με το στέλεχος της ΠΑΕ Ντάρκο Κοβάσεβιτς κατευθύνθηκε επίσης προς τον κόσμο. Γνώρισε την αποθέωση με το σύνθημα «είναι τρελός ο πρόεδρος» και απολάμβανε χαμογελαστός κάθε στιγμή.

Ολυμπιακός - ΟΦΗ

Δείτε βίντεο και φωτορεπορτάζ

 

image
image
image
image
image
image
@Photo credits: INTIME, eurokinissi
     

