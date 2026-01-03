Στο 99'ο Ισέκα νικήθηκε από τον Τζολάκη και δεν έγινε το 1-1.

Ο ΟΦΗ επιχείρησε ν' απαντήσει άμεσα στο γκολ του Ολυμπιακού με το εύστοχο χτύπημα πέναλτι του Ταρέμι.

Στο 99' ο Ισέκα έφυγε στην πλάτη της άμυνας, πάτησε περιοχή από αριστερά κι ενώ ήταν δίπλα μόνος του ο Θεοδοσουλάκης πλάσαρε, αλλά ο τρομερός Τζολάκης απέκρουσε εκπληκτικά και κράτησε το 1-0 για τους Πειραιώτες.

Η φάση του ΟΦΗ