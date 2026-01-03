Ολυμπιακός - ΟΦΗ: Τρομερός Τζολάκης νίκησε τον Ισέκα σε τετ α τετ
Στο 99'ο Ισέκα νικήθηκε από τον Τζολάκη και δεν έγινε το 1-1.
Ο ΟΦΗ επιχείρησε ν' απαντήσει άμεσα στο γκολ του Ολυμπιακού με το εύστοχο χτύπημα πέναλτι του Ταρέμι.
Στο 99' ο Ισέκα έφυγε στην πλάτη της άμυνας, πάτησε περιοχή από αριστερά κι ενώ ήταν δίπλα μόνος του ο Θεοδοσουλάκης πλάσαρε, αλλά ο τρομερός Τζολάκης απέκρουσε εκπληκτικά και κράτησε το 1-0 για τους Πειραιώτες.
Η φάση του ΟΦΗ
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.