Ολυμπιακός – ΟΦΗ: Ο Ταρέμι με πέναλτι άνοιξε το σκορ για τους Πειραιώτες (vid)
Με το ξεκίνημα της παράτασης στο Παγκρήτιο και τον τελικό του Super Cup ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τον ΟΦΗ και οι Πειραιώτες κατάφεραν να ανοίξουν το σκορ. Συγκεκριμένα στο 93' οι «ερυθρόλευκοι» κέρδισαν πέναλτι με τον Κωστούλα να βρίσκει με τον αγκώνα τον Καλογερόπουλο σε εναέρια μονομαχία.
Ο Τσακαλίδης έδωσε την παράβαση, ο VARίστας ήταν σύμφωνος και δεν τον κάλεσε και έτσι το πέναλτι δόθηκε κανονικά. Την εσχάτη των ποινών εκτέλεσε στο 95' ο Ταρέμι νικώντας τον ανίκητο ως εκείνη την στιγμή Χριστογεώργο, κάνοντας έτσι το 1-0.
