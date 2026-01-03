Ο Ολυμπιακός ήταν η ομάδα που άνοιξε το σκορ στον τελικό του Super Cup κόντρα στον ΟΦΗ με τον Ταρέμι να ευστοχεί στο πέναλτι που κέρδισε ο Καλογερόπουλος.

Με το ξεκίνημα της παράτασης στο Παγκρήτιο και τον τελικό του Super Cup ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τον ΟΦΗ και οι Πειραιώτες κατάφεραν να ανοίξουν το σκορ. Συγκεκριμένα στο 93' οι «ερυθρόλευκοι» κέρδισαν πέναλτι με τον Κωστούλα να βρίσκει με τον αγκώνα τον Καλογερόπουλο σε εναέρια μονομαχία.

Ο Τσακαλίδης έδωσε την παράβαση, ο VARίστας ήταν σύμφωνος και δεν τον κάλεσε και έτσι το πέναλτι δόθηκε κανονικά. Την εσχάτη των ποινών εκτέλεσε στο 95' ο Ταρέμι νικώντας τον ανίκητο ως εκείνη την στιγμή Χριστογεώργο, κάνοντας έτσι το 1-0.