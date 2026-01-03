Ολυμπιακός - ΟΦΗ: Εντυπωσιακό drone show στο ημίχρονο
Στο ημίχρονο του τελικού του Super Cup Ολυμπιακός - ΟΦΗ πραγματοποιήθηκε drone show.
Ένα εκπληκτικό drone show πραγματοποιήθηκε στο ημίχρονο του τελικού του Super Cup Ολυμπιακός - ΟΦΗ.
Το πρόβλημα είναι ότι δεν ολοκληρώθηκε το πρόγραμμα, διότι δεν το επέτρεψαν οι καιρικές συνθήκες, αφού επικρατούν σφοδροί άνεμοι στην περιοχή.
Το drone show είχε μεταξύ άλλων τα σήματα των δύο ομάδων, ένα λιοντάρι, υπήρχε αναπαράσταση κρητικών χορών, αλλά το παλάτι της Κνωσού!
