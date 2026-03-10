Στα 101 χρόνια ζωής του ο ιδρυθείς στις 10 Μαρτίου του 1925, Ολυμπιακός, έχει κατακτήσει τρόπαια σε όλα τα βασικά ομαδικά αΘλήματα.

Ο Ολυμπιακός μετρά πλέον 101 χρόνια ζωής. Στις 10 Μαρτίου του 1925 ιδρύθηκε ο σύλλογος που έμελλε να γιγαντωθεί σε ουκ ολίγα αθλήματα και να κατακτήσει τρόπαια κάτω από αρκετές διαφορετικές διοικήσεις.

Οι δύο τελευταίοι χρονικά πρόεδροί του ή ισχυροί του άνδρες εάν προτιμάτε (στον ποδοσφαιρικό Ολυμπιακό) είναι οι Σωκράτης Κόκκαλης και Βαγγέλης Μαρινάκης. Στην εποχή Μαρινάκη ο Ολυμπιακός έγραψε την απόλυτα χρυσή σελίδα του με 2 ευρωπαίκά την ίδια σεζόν (2024), ένα Conference και ένα Youth League. Ας δούμε όμως όλους τους τίτλους των Πειραιωτών στα βασικά ολυμπιακά αθλήματα (που είναι 341 τον αριθμό).

Μετά την κατάκτηση του Κυπέλλου Ελλάδας στο πόλο ανδρών, ο Ολυμπιακός έπιασε τον παραπάνω αριθμό τίτλων (σε εγχώριους και διεθνείς) στα πέντε βασικά ομαδικά Ολυμπιακά αθλήματα, σε επίπεδο ανδρών - γυναικών. Οι «Ερυθρόλευκοι» παραμένουν στην πρώτη θέση της σχετικής λίστας των πιο επιτυχημένων -βάσει τίτλων- πολυαθλητικων συλλόγων στην Ευρώπη.

Η λίστα των 341 τίτλων του Ολυμπιακού:

Ποδόσφαιρο: 84

Μπάσκετ Ανδρών: 35

Πόλο Ανδρών: 74

Βόλεϊ Ανδρών: 66

Πόλο Γυναικών: 31

Βόλεϊ Γυναικών: 22

Μπάσκετ Γυναικών: 16

Χάντμπολ Ανδρών: 13

Ποδόσφαιρο (84):

UEFA Europa Conference League: 1

Βαλκανικό Kύπελλο: 1

Πρωταθλήματα: 48

Κύπελλα: 29

Super Cup Ελλάδας: 5

Μπάσκετ (35):

Διηπειρωτικό Κύπελλο: 1

Πρωταθλήματα Ευρώπης (Euroleague): 3

Πρωταθλήματα: 15

Κύπελλα: 12

Super Cup Ελλάδας: 4

Βόλεϊ ανδρών (66):

Κύπελλα Κυπελλούχων: 2

CEV Challenge Cup: 1

Πρωταθλήματα: 32

Κύπελλα: 19

League Cup: 8

Super Cup Ελλάδας: 4

Βόλεϊ γυναικών (22):

CEV Challenge Cup: 1

Πρωταθλήματα: 9

Κύπελλα: 11

Super Cup Ελλάδας: 1

Πόλο ανδρών (74):

Πρωταθλήματα Ευρώπης (LEN Champions League): 2

LEN Super Cup: 1

Πρωταθλήματα: 39

Κύπελλα: 27

Super Cup Ελλάδας: 5

Πόλο γυναικών (31):

Πρωταθλήματα Ευρώπης (LEN Euroleague): 3

LEN Trophy: 1

LEN Super Cup: 3

Πρωταθλήματα: 15

Κύπελλα: 6

Super Cup Ελλάδας: 3

Μπάσκετ γυναικών (16):

Πρωταθλήματα: 9

Κύπελλα: 6

Super Cup Ελλάδας: 1

Χάντμπολ (13);

Πρωταθλήματα: 5

Κύπελλα: 4

Super Cup Ελλάδας: 4