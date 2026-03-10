Το μήνυμα του Βαγγέλη Μαρινάκη για 101α γενέθλια του Ολυμπιακού: «Χρόνια πολλά μεγάλη μας αγάπη»

Ο Βαγγέλης Μαρινάκης αναφέρθηκε στα 101α γενέθλια του Ολυμπιακού και ευχήθηκε με τη σειρά του για τον σύλλογο.

Ο Ολυμπιακός κλείνει 101 χρόνια ζωής και ο πρόεδρος της ομάδας, Βαγγέλης Μαρινάκης αναφέρθηκε σε αυτό, μιλώντας για την αγάπη του προς τον σύλλογο, τους στόχους για το μέλλον και τη περηφάνεια του για αυτό το κλαμπ.

Αναλυτικά, είπε: «Σήμερα, ο Ολυμπιακός συμπληρώνει 101 χρόνια ένδοξης ιστορίας.

Ο ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΦΙΛΑΘΛΩΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ για περισσότερο από έναν αιώνα, είναι σύμβολο υπερηφάνειας και δύναμης για τον Πειραιά, για την Ελλάδα και για τα εκατομμύρια των φιλάθλων του Ολυμπιακού σε ολόκληρο τον κόσμο.

Ο Ολυμπιακός ιδρύθηκε για να εκπροσωπεί το αθλητικό μεγαλείο, το πάθος, τη νίκη. Αυτές οι αξίες εξακολουθούν να μας καθοδηγούν από το 1925 ως σήμερα χωρίς να αλλάζουμε πορεία.

Καθώς μπήκαμε πλέον στον δεύτερο αιώνα της ιστορίας μας, η δέσμευσή μας παραμένει αμετάβλητη: να προστατεύουμε τις αξίες του Ολυμπιακού, να συνεχίσουμε να αγωνιζόμαστε στο υψηλότερο επίπεδο στην Ελλάδα και στην Ευρώπη και να συνεχίσουμε να χτίζουμε ένα μέλλον αντάξιο της μεγάλης κληρονομιάς του Συλλόγου μας. Να υψώνουμε την ερυθρόλευκη διαρκώς ψηλότερα.

Μαζί, ενωμένοι και αποφασισμένοι, με σκληρή δουλειά και σεβασμό προς την ιστορία μας, θα συνεχίσουμε να γράφουμε νέες χρυσές σελίδες στην ιστορία του ΘΡΥΛΟΥ του παγκόσμιου αθλητισμού και να ζούμε όλοι μαζί μεγάλες στιγμές υπερηφάνειας!

Χρόνια πολλά ΜΕΓΑΛΗ ΜΑΣ ΑΓΑΠΗ.

Περήφανος που είμαι Ολυμπιακός!»