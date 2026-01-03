Περίπου 15.000 οπαδοί του Ολυμπιακού και του ΟΦΗ έχουν δημιουργήσει ωραία ατμόσφαιρα στο Παγκρήτιο.

Ο τελικός του Super Cup στο Παγκρήτιο ξεκίνησε με τους οπαδούς των δύο ομάδων, του Ολυμπιακού και του ΟΦΗ να δημιουργούν εξαιρετική ατμόσφαιρα.

Οι οπαδοί του ΟΦΗ είναι φυσικά περισσότεροι, αλλά και οι φίλοι των Πειραιωτών που πήγαν με πορεία στο γήπεδο, με συνθήματα και τραγούδια έδωσαν άλλο χρώμα στον τελικό. Δεν είναι άλλωστε και συνηθισμένο τα τελευταία χρόνια να βλέπουμε οπαδούς και των δύο ομάδων στο γήπεδο.

Αξιοσημείωτο πως λίγο πριν την έναρξη του ματς οι Κρητικοί ανακοίνωσαν, αναμενόμενα, Sold Out.

