Σύμφωνα με τοπικό μέσο, υπήρξαν μικροεπεισόδια στην παραλιακή του Ηρακλείου, λίγες ώρες πριν τον τελικό του Super Cup.

Δεν έλειψαν η ένταση και τα μίνι-επεισόδια από την σημερινή (3/1) ημέρα, λίγες ώρες πριν τον τελικό του Super Cup, μεταξύ της ομάδας του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ και εκείνης του Χρήστου Κόντη.

Ολυμπιακός και ΟΦΗ κοντράρονται στις 17:00 στο Παγκρήτιο για τον πρώτο τίτλο του 2026, και οι φίλοι τους άρχισαν τη... μάχη από νωρίς.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του Cretalive, υπήρξαν ορισμένα επεισόδια στην παραλιακή του Ηρακλείου, λίγες ώρες πριν τη σέντρα του ματς. Φίλαθλοι και των δυο ομάδων ήρθαν σε αντιπαράθεση, χωρίς ωστόσο η κατάσταση να ξεφύγει.

Μάλιστα, στο σημείο όπου έχουν μαζευτεί οι οργανωμένοι οπαδοί των Πειραιωτών, έσπευσαν ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις.