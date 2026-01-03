Ολυμπιακός - ΟΦΗ: Η ώρα και το κανάλι μετάδοσης του τελικού στο Super Cup
Η ώρα για τον πρώτο τίτλο του 2026 έφτασε, καθώς σήμερα (3/1) η ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ αντιμετωπίζει εκείνη του Χρήστου Κόντη.
Ολυμπιακός και ΟΦΗ «συγκρούονται» στο Ηράκλειο και το Παγκρήτιο στάδιο, με έπαθλο το Betsson Super Cup, το οποίο αναβιώνει ως θεσμός μετά από 18 ολόκληρα χρόνια και φυσικά αποτελεί ένα ακόμη τρόπαιο που θέλουν να προσθέσουν οι ομάδες στην συλλογή τους.
Το παιχνίδι θα κάνει σέντρα στις 17:00 και θα μεταδοθεί απευθείας από τη συχνότητα του MEGA.
