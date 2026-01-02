Ολυμπιακός: Με Πιρόλα - Πασχαλάκη η αποστολή για το Super Cup
Με τον Λορέντσο Πιρόλα να βρίσκεται εντός της αποστολής, θα ταξιδέψει στην Κρήτη ο Ολυμπιακός, ενόψει του αυριανού (3/1) τελικού του Super Cup.
Η ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ αντιμετωπίζει ως τυπικά φιλοξενούμενη τον ΟΦΗ, με έπαθλο το τρόπαιο που αναβιώνει ξανά, 18 χρόνια μετά.
Ο Βάσκος τεχνικός ανακοίνωσε την αποστολή για το Ηράκλειο, στην οποία βρίσκονται οι τραυματίες Πασχαλάκης και Πιρόλα, καθώς και ο Γιουσούφ Γιασίτζι, παρά τα σενάρια περί τάσης φυγής του Τούρκου. Προφανώς η επιλογή των πρώτων δυο έχει να κάνει με το ψυχολογικό του θέματος, ούτως ώστε να βρίσκονται μαζί με τους συμπαίκτες τους.
Αναλυτικά:
Πασχαλάκης, Μπότης, Κουράκλης, Τζολάκης, Ορτέγκα, Μπιανκόν, Πιρόλα, Καλογερόπουλος, Κοστίνια, Βέζο, Ροντινέι, Μάνσα, Ρέτσος, Νασιμέντο, Μαρτίνς, Γκαρθία, Σιπιόνι, Τσικίνιο, Στρεφέτσα, Έσε, Ποντένσε, Λιατσικούρας, Πνευμονίδης, Μουζακίτης, Γιασίτζι, Γιάρεμτσουκ, Ταρέμι.
